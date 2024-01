Praca reporterów szczególnie niebezpieczna

Od momentu rozpoczęcia konfliktu w Strefie Gazy, liczba zabitych dziennikarzy w tym rejonie niepokojąco wzrasta — podaje amerykańska pozarządowa organizacja non-profit Committee to Protect Journalists (Komitet Ochrony Dziennikarzy). Większość ofiar stanowią Palestyńczycy, co wzbudza dodatkowe obawy o celowe ataki na dziennikarzy i ich rodziny. Zwraca się też uwagę na to, że relacjonowanie działań wojennych w Strefie Gazy staje się coraz bardziej niebezpieczne, a to stanowi naruszenie wolności prasy.

Pogłębiający się kryzys humanitarny

Według oficjalnych danych z Izraela, od 7 października 2023 roku w wyniku działań wojennych zginęło 21 320 Palestyńczyków, a 55 603 zostało rannych. Sytuację pogarsza fakt, że 85 proc. mieszkańców Palestyny zostało przesiedlonych. Młoda dziennikarka na bieżąco informuje świat o tych zdarzeniach, zwracając uwagę na pogłębiający się kryzys humanitarny, który powinien zyskać globalny rozgłos.

Noworoczne życzenia

– Cześć wszystkim, jak się macie? Życzę szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Strefy Gazy! Mam nadzieję, że z Bożą pomocą konflikt w tym rejonie się skończy. Co możemy powiedzieć światu? Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich! – słychać w najnowszej relacji Lamy Abu Jamous.

Otoczona gromadką dzieci trzymających baloniki, przekazuje światu noworoczne życzenia. W obliczu dramatycznych działań wojennych te słowa brzmią wprawdzie gorzko, ale młodej reporterce trudno odmówić optymizmu i dziecięcej wiary — tak bardzo potrzebnych w sytuacjach największych życiowych kryzysów.