Agnieszka Sokołowska - Polka zakochana w Islandii kandydatką na jej prezydenta

W końcu zdecydowała się zgłosić swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich, by "odczarować" imigrantów. W wywiadach mówiła o "zmniejszaniu nierówności społecznych", konieczności "wdrożenia w życie nowej konstytucji", nie brakowało też mocnych słów o "budowie społeczeństwa wolnego od nienawiści". Zapewniała, że nie jest "kandydatką na prezydenta maskotkę".

Agnieszka Sokołowska - kobieta, matka, aktywistka

Agnieszka Sokołowska, polska kandydatka na prezydenta Islandii, pochodzi z Pionek pod Radomiem. W 2007 r. absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyjechała do Islandii. Nie, jak wielu rodaków, "za chlebem", ale za miłością. Tu był Stanisław, a ona nie chciała być bez niego ani w Londynie, w którym przez rok mieszkała, ani w kraju ojczystym. Pracowała w bibliotece miejskiej w Reykjaviku, ale już do Biblioteki Narodowej się nie dostała. Jej islandzki z polskim akcentem najwyraźniej wydał się komuś zbyt słaby, a może wręcz obraźliwy.

Agnieszka się nie poddała. Studiowała język islandzki na Uniwersytecie Islandzkim. Zaczęła pracę jako tłumacz pisemny i ustny. Została członkinią stowarzyszenia, którego celem jest działanie na rzecz równości i równego statusu kobiet obcego pochodzenia mieszkających w Islandii. "Kobieta obcego pochodzenia i matka. Z wykształcenia bibliotekarka, z zawodu tłumaczka, z zamiłowania działaczka społeczna. Załatwia sprawy" – napisała o sobie na stronie internetowej W.O.M.A.N. in Iceland.

Kiedy Stanisław stracił pracę, postanowili otworzyć kawiarnię. Dlaczego akurat kawiarnię? Bo Agnieszka Sokołowska uwielbiała nie tylko piec ciasta, ale i zapraszać na wspólną degustację przyjaciół. Tym razem zapraszali okolicznych mieszkańców i turystów do popularnej kawiarni "C is for Cookie", którą przez trzy lata prowadzili w Reykjaviku.

W końcu Agnieszka Sokołowska zaczęła pracę jako inspektorka przeciwpożarowa w stołecznej straży pożarnej. Tu nie tylko nikogo nie razi jej akcent, ale i bardzo przydaje się dwujęzyczność imigranckiej aktywistki. Sokołowska jest także Service Managerką z dużym doświadczeniem w Doradztwie Biznesowym i Obsłudze Klienta, a także w Szkoleniu i Zarządzaniu Personelem.