Asma Asad: Kim jest była pierwsza dama Syrii?

Asma Asad ratunkiem na poprawę wizerunku Syrii?

Prezydentura 35-letniego lekarza rozpoczęła się tuż po śmierci jego ojca, w 2000 roku. Zaplanowanych na ten sam rok studiów MBA na Uniwersytecie Harvard, Asma już nie podjęła, decydując się na przeprowadzkę do Damaszku i życie u boku męża. Pierwsze trzy miesiące po ślubie spędziła podróżując po kraju bez pierścionka zaręczynowego ani obrączki na palcu, przez ten krótki czas pozostając osobą anonimową i swobodnie rozmawiając z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, chętnymi do podzielenia się z nią opinią na temat reform koniecznych do wprowadzenia po objęciu rządów przez nowego prezydenta.

Podejmowane w kolejnych latach podróże międzynarodowe u boku męża na zawsze odebrały jej możliwość pozostania osobą nieznaną wśród mieszkańców Syrii. Para wspólnie odwiedziła prezydenta Francji Jacques’a Chiraca w 2001 roku, królową Elżbietę II rok później, a także hiszpańską rodzinę królewską w 2004 roku. Małżonkowie pojawili się też na pogrzebie Jana Pawła II w Watykanie w 2005 roku. Obecność młodej, wykształconej kobiety u boku prezydenta kraju naznaczonego niemal 30-letnią dyktaturą Hafiza Asada, miała pomóc w poprawie wizerunku Syrii na arenie międzynarodowej.



Asma Asad w obliczu wojny domowej w Syrii

Asma Asad założyła kilka organizacji charytatywnych i deklarowała chęć wspierania praw kobiet oraz dbałości o edukację syryjskich dzieci w ramach tzw. centrów odkryć (ang. discovery centers) nazwanych Massar. – Massar to po arabsku przeznaczenie, ścieżka – wyjaśniała we wspomnianym wywiadzie dla magazynu „Vogue", udzielonym w grudniu 2010 roku. – Przeznaczenie jest tworzone przez wybory, których dokonujesz. Nasz projekt ma na celu pomóc młodym ludziom w zrozumieniu, że mogą stać się aktywnymi obywatelami, zdolnymi do podjęcia zmian tak niezbędnych w naszym kraju – deklarowała wówczas.

Żona syryjskiego prezydenta dokładała też starań o zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju, współpracując z przedstawicielami Louvre w Paryżu w celu stworzenia sieci muzeów. W 2005 roku wraz z mężem uczestniczyli w uroczystości otwarcia opery w Damaszku. – Lekarz, który został prezydentem wraz z zachwycającą żoną brytyjskiego pochodzenia, którą Syryjczycy nazywają ich księżną Dianą – pisano wówczas w „The New York Times”. Cieniem na nieskazitelnym wizerunku nowoczesnej, wykształconej kobiety w eleganckich stylizacjach od słynnych projektantów i szpilkach z czerwonymi podeszwami położyły się wydarzenia w Syrii w 2011 roku.