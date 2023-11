Wyjątkowe kobiety, które odeszły w 2023 roku

Louise Gluck

Niepowtarzalny, poetycki głos, który surowym pięknem czyni indywidualne istnienie powszechnym – tak zostało uzasadnione przyznanie Louise Gluck Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (2020 r.). Amerykańska poetka pisała o doświadczeniach współczesnego życia, które często odzwierciedlały jej stan, traumy, przeżycia. Dzieła pisarki zrobiły wrażenie na niejednym czytelniku, na co wskazują liczne nagrody. Zdobyła m. in. National Humanities Medal, Nagrodę Pulitzera czy National Book Award. Gluck urodziła się w 1943 roku i zmarła 80 lat później – 13 października 2023 r. Każdy kolejny tom jej wierszy był lepszy niż poprzedni. Pięła się wzwyż. Na łamach jednego z amerykańskich dzienników jedną z najważniejszych poetek współczesnych czasów.

Kaija Saariaho

Muzyka była jej życiem. Twierdziła, że jest w niej mnóstwo emocji, których nie umiemy powściągnąć. Fińska kompozytorka urodzona 14 października 1952 roku w Helsinkach, po ukończeniu szkoły muzycznej na stałe wyprowadziła się do Paryża. Tam żyła i tworzyła aż do śmierci - 2 czerwca 2023 r. W 2019 r. roku BBC uznało ją za najwybitniejszą kompozytorkę na świecie. Saariaho przyznała, że czasem śniła się jej muzyka i potrafiła ją sobie przypomnieć po przebudzeniu. Traktowała ją jako „wrota do bytów ukrytych”. Jej twórczość została nazwana przez Nicka Kimberleya („The Independent”) „Najważniejszym fińskim produktem eksportowym od czasu Nokii”. Zmarła po długiej walce z nowotworem mózgu.

Lisa Marie Presley

Aktorka, piosenkarka i autorka tekstów – w tych obszarach działała córka Elvisa Presleya, nazywana również „Księżniczką rock&rolla”. Zmarła 12 stycznia 2023 r. (urodziła się w lutym 1968 r.), ale przyczyna jej śmierci została podana do publicznej wiadomości dopiero ponad pół roku później. Zanim to się stało, spekulowano, że przedawkowała narkotyki. Okazało się jednak, że odeszła z zupełnie innego powodu: przyczyną śmierci była niedrożność jelita cienkiego. Piosenkarka miała na swoim koncie trzy albumy i role w kilku pełnometrażowych filmach.

Tina Turner

Właściwie Anna Mae Bullockbo – tak brzmi jej prawdziwe nazwisko – to jedna z najbardziej utytułowanych artystek wszech czasów. Tworzyła głównie muzykę rockową, R&B i pop. Znana ze śpiewu, tworzyła również choreografie, teksty, tańczyła i grała w produkcjach filmowych. Urodzona 26 listopada 1939 roku piosenkarka rozpoczęła karierę w wieku 18 lat (1957r.). Zaczynała od pozycji wokalistyki w zespole „Ike & Tina Turner”. Po kilku latach zaczęła śpiewać solowo, a jej kariera trwała nieprzerwanie 52 lata. Zakończyła ją oficjalnie w 2009 r. Tina zmarła 24 maja 2023 roku. Pomimo wielkiej kariery i mnóstwa sukcesów estradowych, życie jej nie rozpieszczało. Doświadczyła przemocy domowej, śmierci dziecka i poważnych chorób. Bynajmniej nie wpłynęło to jednak na je postrzeganie przez fanów. Do końca uznawali ją za królową muzyki i sceny.