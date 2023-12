Chociaż producenci od samego początku robili wszystko, by "The Crown" wzbudzał wielkie emocje, to bez wątpienia wątek Diany jeszcze je spotęgował. W rolę księżnej wcieliły się dwie aktorki: Emma Corrin zagrała młodziutką Dianę Spencer, w czasie gdy poznała swojego przyszłego męża, a później zastąpiła ją Elizabeth Debicki, która stworzyła kreację dojrzałej żony i matki.

Podczas premiery wzrok gości przyciągała z pewnością Emma Corrin. Aktorka zdecydowała się wystąpić w kreacji nawiązującej stylem do tej, którą w 1985 roku miała na sobie grana przez nią postać. Artystka założyła białą marynarkę i dobrała do niej czarną muszkę. Klasyczną spódnicę zamieniła na na przezroczystą tkaninę, spod której widać było długie czarne kozaki. Uwagę zwracała też fryzura gwiazdy - ciemne, ultrakrótkie włosy.

Emma Corrin - kim jest?

Emma Corrin poza ''The Crown'' pojawiła się też w innych produkcjach. 27-latka wystąpiła w amerykańskim serialu "Pennyworth", gdzie zagrała w Esme, partnerkę kamerdynera Batmana. Można było zobaczyć ją także w ''Niepokornej miss" z 2020 roku, opowiadającej o przerwanych przez aktywistki wyborach Miss w 1970 roku. Tam Corrin stworzyła kreację kandydatki z RPA. Mało kto wie, że to właśnie z tego kraju pochodzi jej matka. Przyszła gwiazda spędziła w południowej Afryce tylko rok. Na wyjazd zdecydowała się od razu po zakończeniu liceum. Później wróciła jednak do Wielkiej Brytanii, kraju swojego urodzenia, i postanowiła zająć się rozwijaniem kariery aktorskiej.

Emma Corrin zagrałą też rolę w filmie ''Kochanek Lady Chatterley'' oraz w ''Policjancie''. Mimo młodego wieku Corrin zdobyła już statuetkę Złotego Globu - oczywiście za wcielenie się w księżną Dianę w serialu "The Crown".