Marzena Okła-Drewnowicz. Kim jest nowa minister do spraw polityki senioralnej?

Stworzono je po to, aby sprostać wymogom demograficznej rzeczywistości kraju. Marzena Okła-Drewnowicz, która będzie kierować działaniami w tym obszarze, zasiada w Sejmie już od 2007 roku i bynajmniej nie jest nowicjuszką w świecie polityki.

Reklama

Marzena Okła-Drewnowicz – polityczka z duszą społecznika

51-letnia działaczka PO pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odebrała wykształcenie w dziedzinie socjologii (1996), zaś w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach ukończyła studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej (2002).

Nowo powołana minister do spraw polityki senioralnej zawsze odznaczała się duszą społecznika. Ta cecha charakteru skłoniła ją do podjęcia pracy najpierw w rejonowym urzędzie pracy, a następnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. W latach 1998-2007 pełniła tam funkcję zastępcy dyrektora. Pracowała również jako nauczycielka oraz wykładowca w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych. W 2006 roku związała się z Platformą Obywatelską, z ramienia której została wybrana do sejmiku świętokrzyskiego. Rok później po raz pierwszy otrzymała mandat poselski. Od tej pory jest nieustannie obecna w Sejmie. Pełniła tam różne funkcje. Jednocześnie w 2017 roku rozstała się ze stanowiskiem szefowej PO w województwie świętokrzyskim,. Tłumaczyła tę decyzję nadmiarem obowiązków. W Sejmie najdłużej była wiceprzewodniczącą Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W związku w tym wielu komentatorów spodziewało się, że w nadchodzącej kadencji polityczce znów zostaną powierzone zadania z tego obszaru. Okazało się jednak, że premier Donald Tusk znalazł dla swojej długoletniej współpracownicy inną misję. Resortem Rodziny i Polityki Społecznej pokieruje posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, zaś Marzenie Okła-Drewnowicz przypadnie w udziale czuwanie nad losem seniorów.

Czytaj więcej Jej historia Dr Timnit Gebru – aktywistka, która miała odwagę postawić się technologicznemu gigantowi Musimy opowiadać się za lepszym systemem kontroli i równowagi, aby móc testować sztuczną inteligencję pod kątem stronniczości i uczciwości oraz pomagać firmom w określeniu, czy wszystkie przypadki użycia są w tej chwili w ogóle odpowiednie dla tej technologii – apeluje Timnit Gebru, aktywistka, badaczka i ekspertka ds. sztucznej inteligencji.

– Zbudujemy nowoczesną politykę senioralną. Jej wizytówką będzie bon senioralny i cały system opieki nad osobami starszymi. #PolskaSeniora to był i jest najważniejszy projekt w mojej społecznej oraz zawodowej pracy – jasno zadeklarowała nowa minister na jednym ze swoich profili w mediach społecznościowych. – Prawdziwie skoordynowana polityka senioralna znalazła swoje osobne miejsce w planie na konstrukcję nowego rządu. To przedsięwzięcie na fundamentach aktywizacji i opieki, o które walczyły środowiska. Jak wiecie, sprawy seniorów niejako wyznaczają bieg mojej aktywności politycznej. Przed nami trudne zadanie zbudowania czegoś praktycznie od podstaw. Mamy konkretny plan i go po prostu zrealizujemy – napisała.