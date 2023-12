Jak podkreśla Andrzej Depko, takie podejście do życia Ewie Wanat przysporzyło wielu przyjaciół, ale też i wrogów. Przyznał, że praca z dziennikarką była absolutną przyjemnością i to z wielu powodów. Wanat i Depko byli równolatkami, dobrze się rozumieli, wychowywali się też w podobnych warunkach społeczno-kulturowych, a to bez wątpienia pozytywnie wpływało na wzajemne zrozumienie.

- Przez dziewięć lat wspólnego prowadzenia audycji ani razu się nie pokłóciliśmy. Chociaż zdarzały się sytuacje, że kilkanaście minut przed wejściem na antenę proponowałem zupełnie inny temat, a Ewa, mimo że była przygotowana na inne zagadnienia, nigdy nie powiedziała, że się nie zgadza. Cechowała ją ogromna plastyczność, ale też odwaga. Nieraz zdarzało się, że temat dwugodzinnego programu zmienialiśmy pięć minut przed wejściem na antenę, to był naprawdę fenomen.

Ewa Wanat zapoczątkowała w mediach rozmowy o seksie i tolerancji

Andrzej Depko zwraca też uwagę, że ich wspólna audycja była jedną z pierwszych, która dotyczyła tematów związanych z intymnością oraz tolerancją dla różnorodności. Jego zdaniem, właśnie determinacji Ewy Wanat zawdzięczane są dzisiejsze radiowe programy o tej tematyce.

- Kiedy my prowadziliśmy ''Kochaj się długo i zdrowo'' czy też ''Kochaj się'', mówienie w sposób otwarty i nieskrępowany o seksie było mało popularne. A ona odważyła się poprowadzić taką audycję i to na żywo. Wskazała potrzebę oraz kierunek, że warto rozmawiać na ten temat.

Depko przyznaje, że planowali nową audycję, która jednak ze względu na odejście Ewy Wanat nie dojdzie do skutku. Dodaje, że rzecz, którą udało się doprowadzić do końca, to realizacja audiobooka na podstawie wspólnej książki wydanej w 2012 roku.