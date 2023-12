Isabelle Adjani skazana za oszustwa podatkowe

„Aktorka o niezaprzeczalnym talencie, jest w nie mniejszym stopniu podatnikiem” – oświadczył prezes sądu karnego w Paryżu, który ukarał Isabelle Adjani za oszustwa podatkowe. 68-letnia gwiazda została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 250 tys. euro za uchylanie się od płacenia podatków i niedeklarowanie zagranicznych przelewów. Jej prawnicy zapowiadają apelację.

Isabelle Adjani — oskarżenia i wyrok

Śledztwo przeciwko gwieździe francuskiego kina zostało wszczęte w 2016 r., po tym jak w Panama Papers ( zbiór poufnych dokumentów z rajów podatkowych) pojawiło się nazwisko Isabelle Adjani, jako właścicielki firmy na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Dochodzenie nie doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego w tej kwestii, ale ujawniło inne fakty. Uwagę prokuratury przyciągnęła kwota dwóch milionów euro, jaką przekazał jej w 2013 roku Mamadou Diagna Ndiaye, wpływowy biznesmen, prezes Senegalskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportu, a także członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Śledczy uznali, że była to „darowizna pod przykrywką pożyczki”, która pozwoliła aktorce uniknąć płacenia 1,2 mln euro opłat transferowych. Obrońcy gwiazdy twierdzą, że była to pożyczka udzielona jej przez przyjaciela wspierającego ją w bardzo poważnych trudnościach finansowych.

Isabelle Adjani PAP/PA

Isabelle Adjani została również oskarżona o fikcyjne zamieszkiwanie w Portugalii w latach 2016 i 2017, unikając w ten sposób zapłaty 236 tys. euro podatku dochodowego. Jej adwokaci podkreślają, że swój czas dzieliła między oba te kraje i popełniła błąd w rozliczeniach słuchając złych rad.