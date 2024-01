Co kraj, to inna opinia sądu

Walka o opiekę nad potomstwem toczy się równolegle w dwóch krajach: sąd niemiecki skłonny jest przyznać opiekę matce, tak, by dzieci zamieszkały z nią w Hamburgu, natomiast sąd duński optuje za tym, by małoletni mieszkali z ojcem w Danii, pozostawiając matce – obecnie związanej z prezenterem telewizyjnym Gerhardem Dellingiem – prawo do odwiedzin dzieci.

49-letnia Christina Block jest córką niemieckiego przedsiębiorcy Eugena Blocka, którego hamburskie imperium obejmuje popularną sieć restauracji Block House, specjalizujących się w stekach. Jak podaje Hamburger Abendblatt, majątek przedsiębiorcy szacuje się na 330 miliony dolarów.

Dotychczas żadne z byłych małżonków nie skomentowało zdarzenia.

