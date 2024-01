Mar Galcerán pierwszą hiszpańską parlamentarzystka z zespołem Downa. Historyczne osiągnięcie

Agustín Matía Amor zaznacza też, że osiągnięcie Mar Galcerán stanowi zwieńczenie jej wieloletniej pracy na rzecz wsparcia osób z zespołem Downa w ich aspiracjach zawodowych i pokonywaniu barier, z jakimi mierzą się w codziennym życiu. Przez ponad 20 lat pracowała jako urzędnik w Walencji, aktywnie przyczyniając się do kształtowania polityki inkluzywnej i pomocy rodzinom z dziećmi z zespołem Downa. – Tym bardziej jest to wspaniała wiadomość, ponieważ wynagradza jej ciężką pracę i liczne inicjatywy, w jakie była zaangażowana przez lata – podkreśla – To dobry przykład na to, jakie możliwości ma przed sobą każdy z nas – podsumowuje.

Trisomia 21

Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 60 tysięcy osób z zespołem Downa. Wada ta powstaje w wyniku zaburzenia programu genetycznego komórek rozrodczych. W prawidłowych warunkach zdrowa osoba w każdej swojej komórce posiada 46 chromosomów zgrupowanych w 23 pary. W przypadku zespołu Downa obecny jest dodatkowy chromosom 21 pary, stąd mowa o trisomii 21.

Jest to schorzenie obarczone wieloma wadami i dolegliwościami. Wśród tych somatycznych wymienia się między innymi wady serca, układu pokarmowego, zmiany w układzie moczowo-płciowym, napady padaczkowe, wiotkość mięśni.

W minionych dziesięcioleciach średnia długość życia chorych z zespołem Downa uległa znacznemu wydłużeniu. W latach sześćdziesiątych osoby z takim zespołem wad genetycznych żyły około 25-30 lat. Obecnie, dzięki rozwojowi diagnostyki oraz postępom medycyny, osoby dotknięte tym schorzeniem dożywają nawet 60 roku życia.

Popularność i sukcesy

Osoby z zespołem Downa od lat z powodzeniem funkcjonują w show-biznesie i odnoszą sukcesy w wielu innych dziedzinach życia. Grzegorz Krzemień, multimedalista zawodów ogólnopolskich i wojewódzkich, reprezentuje Polskę na mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim i pływaniu. Sofia Jirau jest pierwszą w historii modelką z wadą genetyczną, która wzięła udział w kampanii Victoria's Secret. Lauren Potter to amerykańska aktorka, która popularność zdobyła dzięki roli w serialu musicalowym „Glee”. W 2011 roku Barack Obama powołał ją na doradcę do spraw osób z zespołem Downa. Jamie Brewer jest nie tylko aktorką i modelką, ale także działaczką społeczną. W 2015 roku jako pierwsza kobieta z zespołem Downa wzięła udział w nowojorskim tygodniu mody.