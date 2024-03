Kobiety na wojnie - bardziej niż bomb boją się przemocy seksualnej

W ramach rekompensaty za doznane krzywdy, ofiarom przestępstw seksualnych w Sudanie przyznano odszkodowania w wysokości 200,000-500,000 funtów południowosudańskich, co stanowi równowartość 475-1190$ oraz po jednym lub dwa byki dla każdej z ofiar.

Bardziej niż bomb boją się przemocy seksualnej

To właśnie przemoc seksualna i obawa przed nią skłaniają większość uchodźczyń do podjęcia decyzji o opuszczeniu swoich krajów i rozpoczęcia życia w nowym miejscu. – Z dostępnych raportów czy zeznań kobiet, które uciekły ze Wschodniej Ukrainy, wynika, że większość opuszczała kraj w obawie o przemoc seksualną – potwierdza dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala. – Bardziej od rakiet i bomb obawiają się przemocy seksualnej ze strony żołnierzy rosyjskich sił okupacyjnych. Biorąc pod uwagę warunki w Ukrainie, te ucieczki były jednak relatywnie bezpieczne, co też oczywiście zależy od okresu, kiedy kobiety decydowały się na ucieczkę. Natomiast uchodźczynie, które podejmowały decyzję o ucieczce z Syrii, z Erytrei, z Sudanu w większości doświadczały przemocy seksualnej w drodze, w trakcie ucieczki. Wówczas możliwości wspierania się nawzajem są bardzo ograniczone – dodaje dr hab. Bieńczyk-Missala.

Politolożka podkreśla też, że mimo dostępności pomocy dla ofiar przemocy seksualnej, skala takiego wsparcia nie jest współmierna do poniesionych krzywd. – Wojna sprzyja wszelkim patologicznym zachowaniom, które – obecne w czasie pokoju – w trakcie wojny jeszcze się nasilają – zauważa. – Poza aktami przemocy na tle seksualnym dochodzi do takich przestępstw jak handel kobietami. Organizacje takie jak na przykład La Strada udzielają pomocy w tym zakresie. W samej Ukrainie organizuje się wsparcie psychologiczne. Uniwersytety oferują dostęp do terapii dla kobiet, więc takie wysiłki są podejmowane, jednak zawsze okazują się niewystarczające w czasie wojny. Skala traumy związanej z przemocą seksualną jest większa niż przygotowanie państw w tym zakresie. Dodatkowo, większość kobiet nie przyznaje się do tego, że padły ofiarą przemocy seksualnej i takim osobom w zasadzie nie można pomóc – konstatuje dr hab. Bieńczyk-Missala.

Pomagają tak, jak mogą

Wprawdzie zorganizowanie pomocy nie należy do najłatwiejszych procesów, to jednak trzeba podkreślić, że działania i mobilizacja kobiet w tym zakresie nie mogą pozostać niezauważone. – Im niżej w strukturach społeczeństwa, tym zaangażowanie kobiet jest większe, ponieważ ich mężowie, bracia, ojcowie są na froncie i one pomagają na tyle, na ile mogą – zauważa dr hab. Bieńczyk-Missala. – Z badań wynika, że kobiety, które zostają same, bez mężczyzn, bez opiekunów, walczą o potrzeby całych rodzin. O dostęp do żywności, o dostęp do wody. Każdy konflikt wygląda inaczej: inna jest sytuacja kobiet w Sudanie czy Jemenie, gdzie walczy się o wyżywienie i podstawowe potrzeby, a inaczej w Ukrainie, gdzie kobiety pracują w dużej mierze, ale starają się organizować i angażować na rzecz zbiórek pieniędzy, jak również przygotowywać coś dla armii, na przykład siatki maskujące. Z początków wojny pamiętamy, gdy w ramach wsparcia przygotowywano koktajle Mołotowa dla armii. Czyli kobiety angażują się w inicjatywy, które są możliwe do zrealizowania – wymienia ekspertka.

Podczas gdy już samo zestawienie słów „kobiety na wojnie” wiąże się ze skojarzeniem dotyczącym przemocy i doświadczonych przez nie krzywd, to jednak należy mieć na uwadze, że potrafią one na równi z mężczyznami zaangażować się w działania wojenne, niosąc pomoc również na froncie. – Kobiety od dawien dawna pełniły różne funkcje w armiach, jak na przykład funkcje związane z pomocą medyczną – wyjaśnia dr hab. Bieńczyk-Missala. – Dziś walczą ramię w ramię z mężczyznami. W Ukrainie jest to około 60 tysięcy kobiet w armii. Są zaangażowane i chcą zmieniać rzeczywistość. Nasze myślenie o kobietach w czasie wojny nie może zatem ograniczać się tylko do ofiar – dodaje.