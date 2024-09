Pierwsza niesłysząca komentatorka w brytyjskiej telewizji. Nie tylko w tym jest pionierką

Kim jest Rose Ayling-Ellis?

Rose Ayling-Ellis przyszła na świat 17 listopada 1994 roku we wsi Shepway w hrabstwie Kent. Choć od urodzenia jest osobą niesłyszącą, to jej niepełnosprawność nie powstrzymała jej w rozwijaniu swojej życiowej pasji, jaką jest aktorstwo.

Jako nastolatka poznała reżysera Teda Evansa, który obsadził ją w wielokrotnie nagradzanym filmie krótkometrażowym „The End” z 2011 roku. Był to filmowy debiut młodziutkiej aktorki. Później Ayling-Ellis dołączyła do teatru dla niesłyszącej młodzieży Deafinitely Youth Theatre, studiowała też aktorstwo na University for the Creative Arts.

W kolejnych latach występowała w takich produkcjach jak „Na sygnale” czy „Lato szpiegów”. Największy rozgłos przyniosła jej rola w serialu „EastEnders”, w którym wystąpiła jako pierwsza w historii oper mydlanych niesłysząca aktorka używająca języka migowego.

Głuchota nie była też dla Ayling-Ellis przeszkodą, aby wziąć udział w programie „Strictly Come Dancing” w 2022 roku, który zresztą wygrała. Tu również była pionierką — jako pierwsza niesłysząca uczestniczka tego programu. Rok później zadebiutowała na West Endzie, występując w szekspirowskiej komedii „Jak wam się podoba”.

W ramach współpracy z BBC aktorka weźmie udział w filie dokumentalnym „Signs for Living with Rose Ayling-Ellis”, przybliżającym życie niesłyszących osób starszych. Będzie to już kolejny dokument BBC z udziałem Brytyjki. Za udział w dokumencie pod tytułem „Rose Ayling-Ellis: Signs for Change”, opowiadającym o jej własnych doświadczeniach jako osoby niesłyszącej, aktorka zdobyła nominację w ramach Grierson Awards 2024.