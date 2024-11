Women’s Academy for Rural Innovation oferuje wyjątkowe możliwości edukacyjne, zapewniając uczestniczkom szansę na rozmowę i naukę od globalnych ekspertek i ekspertów. Program ten jest świadectwem żelaznego zaangażowania Huawei w niwelowanie nierówności zarówno płciowych, jak i regionalnych, występujących w naszym społeczeństwie. Tym samym przybliżając nas do świata, w którym kobiety z obszarów wiejskich mogą kształtować zrównoważoną, cyfrową przyszłość. Uczestniczki biorą udział w panelach dyskusyjnych, wykładach i warsztatach, w trakcie których zdobywają wiedzę z obszarów takich jak przedsiębiorczość, najnowsze technologie, zielone innowacje, cyfryzacja sektora MŚP czy finansowanie i wprowadzanie lokalnych produktów na rynki globalne. Uczestniczki są zachęcane do poszukiwania rozwiązań, które mogą przynieść wymierne rezultaty w ich lokalnych społecznościach, stając się wzorami do naśladowania dla innych kobiet o podobnym pochodzeniu. W trakcie trwania programu nie brakuje też czasu na networking i wymianę międzykulturową.

Jeśli mówimy o rozwoju obszarów wiejskich, wszyscy wiemy, że technologie cyfrowe odgrywają w nim kluczową rolę. Stanowią one skuteczne narzędzie do usprawniania codziennych procesów ułatwiając komunikację, a tym samym umożliwiając dostarczenie skutecznych rozwiązań dla społeczności. Huawei jest obecny w Europie już od 20 lat. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Przyczyniliśmy się nie tylko do rozwoju cyfrowej gospodarki i infrastruktury, ale także działamy na rzecz zielonej transformacji, wprowadzając kolejne jej elementy w codzienne funkcjonowanie zarówno dużych firm, jak i gospodarstw domowych.

Podczas ceremonii zamknięcia tej edycji, Berta Herrero, Dyrektorka ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego w Huawei Europe, celebrowała osiągnięcia studentek Akademii, zachęcając je do wykorzystania swojego nieograniczonego potencjału:

Pomagamy Wam kształtować Wasze umiejętności techniczne, cyfrowe, mówimy o przedsiębiorczości i zrównoważonym rozwoju; ale dla mnie najważniejszym rezultatem tej Akademii jest moc, którą odkryłyście w sobie. Możecie osiągnąć każdy cel, który sobie wyznaczycie. Już jesteście liderkami. Era kobiecego przywództwa już nastała. W Huawei jesteśmy dumni, że możemy wspierać obecność kobiet w technologii. Jesteśmy dumni, że możemy pomóc spełniać Wasze marzenia.

Walter Zhang, Dyrektor generalny Huawei Chorwacja, podkreślił zaangażowanie w dalsze wspieranie absolwentek na drodze do sukcesu:

W Huawei działamy w ponad 170 krajach na całym świecie. Otwartość i współpraca, będące nieodłącznym elementem filozofii naszej firmy pozwoliły nam zbudować globalną sieć, która stale się poszerza. Liczę, że European Leadership Academy będzie się rozwijać w podobnym kierunku, a nasze absolwentki będą nadal korzystać z cennych zasobów, aby promować różnorodność i równość na obszarach wiejskich. To nie koniec naszej podróży. Wasze umiejętności są Waszą siłą, rozwijajcie je i poszerzajcie.

Cieszę się, że organizatorzy zaprosili mnie do udziału w tegorocznej Akademii. Bardzo mnie uradowało kiedy usłyszałam, że European Leadership Academy otworzyła drzwi dla kobiet, które chcą zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich. Każda z Was zrobiła ważny krok i dokonała istotnej zmiany w swoim życiu. Ważne jest, abyście się łączyły i tworzyły trwałe partnerstwa i przyjaźnie, ponieważ razem macie jeszcze więcej możliwości - relacjonuje dr Violeta Bulc, była komisarz UE ds. Transportu i była wicepremier Słowenii.

Widok tylu kobiet tak zaangażowanych i tak oddanych w kształtowanie bardziej inkluzywnej i innowacyjnej przyszłości Europy napawa mnie dumą. W Komisji Europejskiej jesteśmy bardzo zaangażowani w promowanie równości i czynienie Europy kontynentem zrównoważonym pod względem płci – Garrote motywowała studentki do dalszej realizacji tego celu – Idźcie naprzód z odwagą, pasją i pewnością siebie. UE stoi za Wami i wspiera Was na każdym kroku. Dziękuję za wiarę w lepszą Europę i za przecieranie tego cyfrowego szlaku - powiedziała Paloma Aba Garrote, Dyrektorka Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury.

Bez komunikacji, bez technologii ICT, nie można rozwijać żadnego sektora – zdrowia, transportu czy innych. Gdy kobiety są silne, społeczeństwo także rośnie w siłę, a silne społeczeństwo, tworzy silny kraj - twierdzi Aysel Kandemir, Dyrektorka Generalna ds. Komunikacji Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Turcji.

Ana Barjasic, członkini Zarządu Europejskiej Rady Innowacji (EIC), założycielka oraz CEO Connectology, podkreśliła wpływ projektów, które wspierają utalentowane kobiety:

Uważam, że inicjatywy takie jak European Leadership Academy są naprawdę ważne. Składam Wam moje serdeczne gratulacje. Tworzenie programów edukacyjnych, kreowanie odpowiednich wzorców oraz dzielenie się historiami sukcesu jest kluczowe, aby zadbać o rozwój Europy.

Członkini Parlamentu Europejskiego Katarína Roth Neveďalová zgodziła się, kontynuując:

Chciałabym podziękować organizatorom za ponowne zaproszenie mnie do wystąpienia w ramach kolejnej edycji Akademii. Gdy byłam młodsza, takie wydarzenia nie były powszechne, więc to ważny krok, że wielkie firmy jak Huawei organizują takie programy. Kiedy byłam studentką 20 lat temu, otrzymanie takiej możliwości było nie do wyobrażenia.

Danijela Bistrički Morović, dyrektorka techniczna i członkini zarządu Telemach Hrvatska, podkreśliła zaangażowanie UE w równy dostęp cyfrowy:

UE nadal wspiera rozwój łączności, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Inicjatywa UE na rzecz cyfrowej dekady do 2030 roku zakłada, że każde gospodarstwo domowe będzie miało dostęp do sieci 5G. Zaczynając od małych inwestycji, przyczyniamy się do długoterminowego rozwoju obszarów wiejskich.

Absolwentki ELA pochodzą z różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Od STEM po nauki humanistyczne. Ceremonia wręczenia nagród Women’s Academy for Rural Innovation 2024 uhonorowała następujące uczestniczki za wybitny wkład w program:

Liderka Wiejskiej Europy (zwyciężczyni edycji): Auguste Vykertaitė, Litwa

Wizjonerka Technologii Wiejskich: Petra Toneva, Bułgaria

Architektka Społecznej Zmiany: Karolina Kovacs, Węgry

Pionierka Ochrony Dziedzictwa: Eleni Phyla, Cypr

Kreatorka Rozwiązań: Cristina Pereira, Portugalia

Gwiazda Innowacji Wiejskiej: Denisa Rohunova, Czechy

Mistrzyni Łączności Wiejskiej: Thora Kristin Bergsdottir, Islandia

Liderka Wzmocnienia: Elona Bejo, Albania

Pionierka Zrównoważonego Rozwoju: Tamara Teodorovic, Bośnia i Hercegowina



