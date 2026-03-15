Michelle Pfeiffer od dawna nie pojawiała się na małym ekranie. Tej wiosny na ekranach ukażą się aż dwa projekty z jej udziałem.
Pfeiffer nie brała udziału w żadnym dłuższym serialu telewizyjnym od lat 70. XX wieku, ale tej wiosny ma aż dwa: „The Madison”, łzawy dramat Taylora Sheridana, którego premiera odbyła się w sobotę 14 marca na Paramount+; oraz „Margo jest spłukana”, zwariowaną, ciepłą tragikomedię, która zadebiutuje 15 kwietnia na Apple TV. Oba projekty pokazują aktorkę w pełni panującą nad swoim warsztatem, ale przyznającą się jednocześnie do tremy przed zaprezentowaniem go licznej publiczności.
Serial scenarzysty, reżysera, producenta i aktora, który zdefiniował na nowo gatunek neowesternu, Taylora Sheridana, to sześcioczęściowa opowieść o rodzinie z Nowego Jorku, która po nagłej tragedii przenosi się do doliny rzeki Madison w Montanie.
Michelle Pfeiffer i Kurt Russell wcielają się w nim w role Prestona i Stacy Clyburnów, zamożnej pary, mieszkającej w Nowym Jorku, która jest razem od czasów nastoletnich. Ich historia miłosna stanowi inspirujący fundament rodziny, w skład której wchodzą córki Abby (Beau Garrett) i Paige (Elle Chapman), wnuczki Bridgett (Amiah Miller) i Macy (Alaina Pollack) oraz zięć Russell (Patrick J. Adams). Mieszkający na Manhattanie Preston często odwiedza swojego młodszego brata, Paula (Matthew Fox), w jego domu w dolinie rzeki Madison w Montanie. Właśnie tam wkrótce osiądą członkowie rodziny, niestety już nie w komplecie. Zadaniem Stacy Clyburn będzie utrzymanie bliskich w jedności.
We wtorek 10 marca Michelle Pfeiffer pojawiła się w programie „CBS Mornings”. Opowiedziała o tym, jak dostała główną rolę. „Taylor Sheridan powiedział, że chciałby ze mną o czymś porozmawiać, ale dodał: »Musisz przyjechać do Teksasu«. Odpowiedziałam: »No cóż, świetnie – wyślij mi coś«. A on odpowiedział: »Nie, nie; ja nie piszę. Najpierw chcę obsadzić tę rolę, zanim ją napiszę; chcę napisać scenariusz pod kątem aktorki«. Powiedziałam więc: »Ok«. Pojechałam, spotkanie było miłe, wypiliśmy kilka tequili i wyjechałam” – wspominała. Minęło kilka tygodni. Aktorka upierała się, żeby dostać choć zarys scenariusza, a jego autor, żeby wyraziła zgodę na udział w produkcji. Kiedy zorientowała się, że nie wygra i nie dostanie nic do czytania, poradziła się Helen Mirren, która miała już doświadczenia we współpracy z Sheridanem. Ona odpowiedziała, że pisze świetne scenariusze, tworzy piękne produkcje, na których ona sama świetnie się bawi. To przekonało Pfeiffer do powiedzenia „tak”.
„The Madison” określany jest przez krytyków jako najbardziej intymna praca Sheridana, skupiona na żałobie i odbudowywaniu więzi. Chociaż serial ten początkowo był odbierany jak kontynuacja serialu „Yellowstone”, reżyserka Christina Alexandra Voros powiedziała magazynowi „Variety”, że „The Madison” to zupełnie inna historia, a ich wspólnym mianownikiem jest jedynie krajobraz.
Zadebiutowała w sobotę, 14 marca, na Paramount+, od razu z trzema odcinkami, a kolejne trzy ukażą się tydzień później.
Drugi serial z Michelle Pfeiffer tej wiosny, „Margo jest spłukana” (oryg. „Margo’s Got Money Troubles”), jest adaptacją powieści Rufi Thorpe wydanej w Polsce pod tytułem „Margo ma kłopoty” o młodej matce, która próbuje utrzymać siebie i dziecko. Po wielu nieudanych próbach ustatkowania się zakłada konto na platformie internetowej, na której twórcy publikują treści dostępne dla odbiorców płacących za ich oglądanie, również tylko dla dorosłych.
„To śmiała, niesamowicie zabawna i całkowicie nieprzewidywalna powieść autorstwa pisarki tak wyjątkowej, że trudno ją porównać z kimkolwiek innym. Rufi Thorpe znakomicie opisuje szaleństwo, chaos wyborów, których dokonujemy, oraz dziwne sposoby, w jakie się wyginamy i naginamy, by dostosować się do tych wyborów – a robi to z rzadką delikatnością i empatią. Absolutnie genialna książka” – ocenił Kevin Wilson, autor bestsellera „New York Timesa” „Nothing to See Here”.
Odważna i wzruszająca serialowa tragikomedia przedstawia życie Margo (w tej roli Elle Fanning), córki byłej kelnerki z Hooters – sieci restauracji, w której skrzydełka kurczaka serwują Hooters Girls, młode atrakcyjne kobiety noszące charakterystyczne, obcisłe stroje: pomarańczowe szorty i białe topy – granej przez Michelle Pfeiffer, oraz byłego wrestlera, w którego wciela się Nick Offerman. Margo niedawno rzuciła studia. Musi radzić sobie samodzielnie z noworodkiem, rosnącą górą rachunków i coraz mniejszą liczbą sposobów ich spłacenia. Ta specyficzna rodzina dość często potrzebuje pomocy prawnej. Ten watek to kolejna gratka dla fanów znanych aktorek – mecenas, z której pomocy korzysta rodzina, gra Nicole Kidman.
Występują również Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.
Ośmioodcinkowy serial Apple Original, oparty na scenariuszu wielokrotnie nagradzanego nagrodą Emmy Davida E. Kelleya, będzie miał światową premierę w środę 15 kwietnia. Kolejne trzy odcinki będą emitowane co tydzień. Michelle Pfeiffer jest również jednym z jego producentów wykonawczych.
