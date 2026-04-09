O jej miłości do tańca wiadomo było od lat, ale dopiero teraz Shiloh wkracza w jego świat profesjonalnie. W teledysku, który Dayoung zaprezentowała w całości 7 kwietnia, młoda artystka pojawia się zarówno w grupowych układach, jak i w ujęciach z profilu. Widać na nich jej charakterystyczny styl: piercing w dolnej wardze, duże kolczyki koła i starannie zaplecione blond warkoczyki. „To niesamowite, jak dzieci Angie idą w jej ślady”, „Ona wygląda jak blond wersja Angeliny”, „Ma oczy i usta swojej mamy”, pisali użytkownicy platformy X, porównując ją do postaci z filmu „Lara Croft: Tomb Raider”. Podobieństwo stało się tym większe, że w lutym Angelina Jolie pojawiła się w Paryżu we włosach zafarbowanych właśnie na blond.

Reklama
Reklama

Shiloh Jolie – od pasji do profesjonalizmu

Urodzona jako pierwsze biologiczne dziecko Angeliny Jolie i Brada Pitta Siloh od najmłodszych lat znajdowała się w centrum zainteresowania mediów, choć jej rodzice konsekwentnie chronili prywatność dzieci. Dorastała w wyjątkowym środowisku – jej rodzeństwo pochodzi z różnych części świata  a dzieciństwo spędziła podróżując między Los Angeles a wieloma miejscami związanymi z działalnością humanitarną matki.

Czytaj więcej

Angelina Jolie adoptowała troje dzieci, zanim związała się Bradem Pittem. Kiedy już byli razem, aktor je uznał. Maddox Chivan z Kambodży miał rok, kiedy Jolie została jego adopcyjną matką w 2002 r. Studiował biotechnologię w Korei Południowej. Interesuje się produkcją filmową i uchodzi za najbardziej niezależnego z rodzeństwa. Pax Thien, urodzony w Wietnamie, formalnie trafił do rodziny w 2007 r. Znany z zamiłowania do fotografii i pracy za kulisami filmów 23-latek unika jednak mediów i prowadzi życie z dala od mediów. Zahara Marley z Etiopii, urodzona w 2005 r. i w tym samym roku przysposobiona przez aktorkę, studiuje na Spelman College, interesuje się modą i ma już epizod w projektowaniu biżuterii.

Shiloh Nouvel przyszła na świat 27 maja 2006 w Namibii. Wybór tego kraju zapewnił szalenie popularnym na całym świecie rodzicom spokój, którego nie mogli znaleźć w USA ani w Europie. Władze zapewniły im ochronę, a nawet ograniczyły dostęp dziennikarzy do strefy, w której przebywała rodzina. Dwa lata później Angelina Jolie urodziła bliźnięta. Vivienne Marcheline już ma za sobą debiut u boku matki w filmie „Czarownica”, pracowała też przy produkcjach teatralnych. Knox Léon określany jest jako najbardziej skryty z rodzeństwa. Wiadomo jedynie, że fascynują go sztuka i projektowanie. Wszystkie dzieci do niedawna nosiły nazwisko Jolie-Pitt.

Choć Shiloh długo pozostawała poza światem show-biznesu, jej pasja do tańca ujawniła się wcześnie. Pierwsze nagrania z zajęć tanecznych, które trafiły do internetu w 2022 i 2024 r., natychmiast stały się viralami. Jej wyczucie rytmu, energia i swoboda ruchu przyciągnęły uwagę specjalistów w tej dziedzinie, a także samego Brada Pitta, który publicznie wyrażał wzruszenie z powodu jej talentu. „Jej ruchy są niesamowite! Dzięki za twoją energię”, komentował tancerz i choreograf Lil Keelan Carter.

Trudne relacje rodzinne Shiloh Jolie

W 2024 r. w dniu swoich 18 urodzin, Shiloh złożyła wniosek o usunięcie nazwiska ojca i przyjęcie nazwiska Shiloh Jolie. Decyzja ta odbiła się głośnym echem w mediach i – według ich doniesień – była bardzo trudna dla Brada Pitta, który w ostatnich latach cierpi z powodu osłabienia relacji z dziećmi.

Rozstanie Angeliny Jolie i Brada Pitta było jednym z najbardziej medialnych i analizowanych rozwodów w Hollywood. Choć przez lata uchodzili za „złotą parę” kina, ich związek zakończył się nagle i dramatycznie, a jego konsekwencje do dziś dają o sobie znać. We wrześniu 2016 r. podczas prywatnego lotu z Francji do Los Angeles doszło do incydentu, który stał się punktem zwrotnym w historii tej rodziny. Według doniesień Angelina Jolie zgłosiła, że Brad Pitt zachowywał się agresywnie – zarówno wobec niej, jak i jednego z dzieci. Służby wszczęły dochodzenie. Ostatecznie nie postawiono Pittowi zarzutów, ale wydarzenie to doprowadziło do natychmiastowej decyzji Jolie o złożeniu pozwu o rozwód. Aktorka powołała się na „różnice nie do pogodzenia” i wnioskowała o wyłączną opiekę nad dziećmi. Media zaczęły spekulować o problemach Pitta z alkoholem, stresem i wybuchami agresji.

Czytaj więcej

Ludzie
Przez kolejne lata toczyła się długa, skomplikowana i często publiczna batalia sądowa o opiekę nad sześciorgiem dzieci. Brad Pitt uczestniczył w terapii i programach wsparcia. Publicznie przyznał się do problemów z alkoholem. Zapewniał, że jest szczęśliwy u boku działającej w branży jubilerskiej Ines de Ramon. Sąd stopniowo przywracał mu prawo do kontaktów z dziećmi. Choć w 2021 r. sędzia przyznał większy udział w opiece niż wcześniej, decyzja ta została później uchylona z powodów proceduralnych. Do tego doszły zatargi związane z prowadzeniem wspólnej winnicy we Francji i innymi kwestiami finansowymi.

Czas najwyraźniej nie działa na korzyść Brada Pitta. W ostatnich latach dzieci pary coraz wyraźniej dystansują się od ojca. Zahara w dokumentach uczelnianych przedstawiła się jako „Zahara Marley Jolie”. Vivienne w materiałach teatralnych figuruje jako „Vivienne Jolie. Z drugiego członu nazwiska wraz z osiągnięciem pełnoletności zrezygnowała Shiloh, która w napisach końcowych teledysku Dayoung widnieje jako Shi. Znając jej historię, trudno ją oskarżać o wykorzystywanie pozycji „nepo baby”. Jej ruch, energia i naturalna charyzma sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok. A to dopiero początek. Wszystko wskazuje na to, że Shiloh właśnie szeroko otworzyła drzwi do własnej, niezależnej kariery.

