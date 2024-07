Angelina Jolie z nowymi oskarżeniami ze strony Brada Pitta

Gdy w 2005 roku miał swoją premierę sensacyjny hit „Mr. & Mrs. Smith”, odtwórcy tytułowych ról – darzący się niechęcią małżonkowie planujący zamachy na siebie nawzajem – przenieśli gorące uczucia swoich bohaterów z ekranu do prawdziwego życia. Ich ówczesne związki rozpadły się w ciągu kilku miesięcy, a aktorzy szybko przypieczętowali swoją relację, decydując się na wspólne wychowanie potomstwa: Brad Pitt adoptował dwoje dzieci Angeliny Jolie, a następnie doczekali się czworga kolejnych. Obecnie dorośli: 22-letni Maddox, 20-letni Pax, 19-letnia Zahara, oraz 18-letnia Shiloh, jak również nastoletnie bliźnięta Vivienne i Knox, pozostają pod opieką matki.

Zdobywczyni Oscara za rolę w filmie „Przerwana lekcja muzyki” nawet w dniu ślubu – 23 sierpnia 2014 roku – zdecydowała się na podkreślenie swojego przywiązania i emocjonalnej więzi z licznym potomstwem, prezentując ich własnoręcznie wykonane obrazki i napisy w formie ozdób na swojej sukni i welonie. Każde z sześciorga dzieci pary miało swój aktywny udział w kameralnej ceremonii zaślubin, zorganizowanej we francuskiej winnicy Château Miraval. Za kilka lat to miejsce przestanie kojarzyć się z rodzinnym szczęściem, a jego nazwę zapamięta cały świat – nie za sprawą romantycznej uroczystości w bajecznej scenerii, ale jako symbol zażartego konfliktu, który przypieczętuje rozpad Hollywoodzkiej pary, zapoczątkowany w trakcie podróży samolotem w 2016 roku. Co się wówczas wydarzyło i dlaczego prawnicy Brada Pitta po latach wracają do feralnego lotu?



Ostatni wspólny lot

Powrót z dwutygodniowych wakacji we Francji był ostatnią wspólną podróżą ośmioosobowej rodziny Jolie-Pitt. Na pokładzie prywatnego samolotu do Los Angeles we wrześniu 2016 roku miało dojść do rękoczynów, których ofiarą miała paść nie tylko Angelina Jolie, ale i dzieci aktorskiej pary. W obszernym raporcie sporządzonym wówczas przez FBI podano, że ówczesna żona Brada Pitta doznała urazu szyi, łokcia i nadgarstka, a zaniepokojone dzieci miały doświadczyć przemocy fizycznej oraz werbalnej ze strony nadużywającego alkoholu ojca.

Bezpośrednio po tamtym zdarzeniu Angelina Jolie złożyła pozew rozwodowy. – Zrobiłam to dla dobra mojej rodziny. To była słuszna decyzja i zamierzam w najbliższym czasie skupić się na procesie naszego powrotu do zdrowia – mówiła wówczas w wywiadzie dla „Vogue”. Głos w tej kwestii zabrał również Brad Pitt, tłumacząc w rozmowie z „GQ Style” w 2017 roku, że w wyniku zdarzeń mających miejsce na pokładzie samolotu powziął istotne zmiany w swoim życiu, decydując się między innymi na odstąpienie od spożycia alkoholu. Prawnicy aktora odpierali zarzuty byłej partnerki, utrzymując, że nie doszło do przemocy fizycznej wobec dzieci i żadne z nich nie ucierpiało w trakcie kłótni ówczesnych małżonków.