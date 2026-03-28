Henry Günther Ademola Dashtu Samuel coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie mody, wchodząc na wybiegi z pewnością siebie, męskością, młodzieńczym wdziękiem i nonszalancką elegancją. Jego sylwetka, rysy twarzy i profesjonalizm w poruszaniu się i pozowaniu do zdjęć sprawiają, że projektanci widzą w nim materiał na modela o międzynarodowym potencjale.

Henry Samuel: debiut, który zwrócił uwagę branży

Henry Samuel urodził się 12 września 2005 r. jako pierwsze wspólne dziecko niemieckiej supermodelki Heidi Klum i angielskiego piosenkarza Seala. Gdy jego rodzice się poznali, 2004 r., Heidi Klum była w piątym miesiącu ciąży z Leni, córką z jej związku z szefem Formuły 1, Flavio Briatore. Para pobrała się rok później i po Henrym doczekała się jeszcze dwojga dzieci: Johana (2006) i Lou (2009). Seal adoptował Leni. Małżeństwo jednak nie przetrwało długo, w 2012 r. ogłoszono ich separację.

Od najmłodszych lat dzieci towarzyszyły matce podczas sesji zdjęciowych, pokazów i podróży, ale wówczas topmodelka konsekwentnie chroniła ich wizerunek przed mediami. Dorastając między Los Angeles, Nowym Jorkiem a europejskimi podróżami matki, Leni od wczesnych lat miała kontakt z modą, fotografią i światem kreatywnym, ale dopiero gdy skończyła 16 lat, Heidi Klum pozwoliła jej na pierwszy krok w stronę kariery. Jej debiut był spektakularny: okładka niemieckiego „Vogue’a” w grudniu 2020 r., na której pozowała u boku matki. To symboliczne przekazanie pałeczki – i jednocześnie jasny sygnał, że Leni nie zamierza być jedynie „córką Heidi Klum”. Od tego momentu pojawiła się między innymi na pokazach mody w Berlinie, Wenecji i Mediolanie, pozowała w sesjach zdjęciowych dla magazynów takich jak „Glamour” czy „Harper’s Bazaar” i podjęła współpracę jako ambasadorka marek Dior, Fendi, Intimissimi czy About You. Pojawiła się gościnnie w niemieckiej wersji programu telewizyjnego „Germany’s Next Topmodel”. Jej profil na Instagramie śledzi 1,8 miliona obserwujących.

Również Samuel mógł liczyć na wsparcie słynnej matki podczas swojego debiutu w branży. Wysoki (195 cm wzrostu), spokojny, o naturalnej charyzmie – wyróżniał się już jako nastolatek, ale dopiero po osiągnięciu pełnoletności zaczął świadomie budować własną drogę. Jego pierwsze oficjalne wejście do świata mody nastąpiło podczas Tygodnia Mody w Paryżu w styczniu 2025 r., gdzie wystąpił w pokazie projektantki Leny Erziak. „Leni poradziła mi, żebym patrzył przed siebie i szedł tak, jakbym balansował książką na głowie. Mama powiedziała mi, żebym dał z siebie wszystko i nie zapomniał o dobrej zabawie” – opowiadał w wywiadzie dla niemieckiego wydania magazynu „Vogue”. Przed pokazem przyznał, że jest zdenerwowany, ale zdecydowany przede wszystkim czerpać z pracy radość. Podkreślał, że dla niego to nie tylko sytuacja czysto zawodowa, ale też przyjemność – cieszył się, że wraz ze swoją dziewczyną mogą zwiedzić Paryż, w którym oboje byli pierwszy raz w życiu.

Dwa miesiące później pojawił się na okładce magazynu Hunger, prezentując styl, który łączy młodzieńczą świeżość z wyraźną świadomością mody. Zdjęcia pokazały jego wrodzoną fotogeniczność i umiejętność pracy przed obiektywem.

Henry Samuel idzie własną drogą, ale pod czujnym okiem matki

„Myślę, że to, że w dzieciństwie widziałam moją mamę, widziałam, jak pracuje, widziałam, jak bardzo była szczęśliwa i jak bardzo lubiła swoją pracę… To zawsze było dla mnie wielką inspiracją” – powiedziała Leni Klum podczas wspólnego wywiadu, jakiego w trójkę udzielili magazynowi „Paper”. Jej brat wyznał, że miał podobne odczucia. „Zawsze odwiedzaliśmy ją w dni zdjęciowe. I wszyscy byliśmy tym bardzo zainteresowani. Widać było, że dobrze się bawiła na planie. I po prostu chciałem też tego doświadczyć” – wyjaśnił.

Choć wychowała się w Stanach Zjednoczonych, Leni Klum regularnie używa języka niemieckiego, zwłaszcza podczas wizyt u rodziny w Niemczech. Mówi płynnie, choć czasem przechodzi na angielski przy bardziej złożonych wypowiedziach. Henry Samuel radzi sobie z językiem matki gorzej, ale zna przynajmniej niemiecką kuchnię, wymieniając „schnitzel” jako ulubione danie.

W marcu 2026 r. Henry Samuel i Heidi Klum pojawili się w Nowym Jorku na premierze filmu „Projekt Hail Mary”, amerykańskiego science‑fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej, opartego na powieści Andy’ego Weira. Uwagę zgromadzonych zwróciła nie tylko imponująca sylwetka młodego mężczyzny, ale też jego stylizacja: kremowy garnitur, szerokie spodnie i koszula w panterkę, nonszalancko rozpięta na torsie. Moda jest tylko jednym z jego zainteresowań. Wśród nich wymienia również sport, muzykę i kino. „Chcę wykorzystać różne możliwości twórcze, jakie się przede mną otwierają, aby znaleźć właściwą drogę na przyszłość” – wyznaje w „Vanity Fair”.

