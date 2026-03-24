Kelly Klein – muza Calvina Kleina i przyjaciółka Carolyn Bessette Kennedy

Kelly Klein i Carolyn Bessette Kennedy należały do tego samego, wąskiego kręgu kobiet, które w latach 90. XX wieku współtworzyły estetykę minimalizmu, nie tylko w modzie, ale i w sposobie bycia. Ich relacja była przyjaźnią opartą na zrozumieniu i wspólnym środowisku twórczym.

Publikacja: 24.03.2026 15:58

To właśnie Kelly Klein wpadła na pomysł adaptacji męskiej bielizny dla kobiet – projekt ten w 1984 roku przyniósł firmie 70 milionów dolarów przychodu.

Agnieszka Łopatowska

W 2026 r., w dniu premiery serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”, Kelly Klein opublikowała na Instagramie nieznane dotąd zdjęcie Carolyn Bessette. Ten gest odbił się szerokim echem w mediach nie tylko jako hołd dla przyjaciółki, ale także subtelne przypomnienie o ich relacji, która – choć nigdy nie była tematem tabloidów – miała dla Kelly głębokie znaczenie. Zdjęcie to stało się symbolicznym świadectwem ich więzi, zachowanej w pamięci i w archiwach Kelly jako fotografki.

Kelly Klein: muza, żona, partnerka w biznesie, fotografka

Kelly Klein urodziła się jako Kelly Rector i od początku lat 80. była związana z nowojorskim światem mody. Studiowała projektowanie w Fashion Institute of Technology, odbyła praktyki u Ralpha Laurena. Miała 21 lat i obserwowała projektanta Calvina Kleina, będącego u szczytu sławy, w różnych modnych miejscach. Kilka miesięcy wcześniej była u niego na rozmowie o pracę, ale jej nie dostała. Potem przypadkiem spotkali się w Studio 54 – kultowym klubie nocnym mieszczącym się przy 254 West 54th Street na Manhattanie. On zadzwonił do niej następnego dnia o siódmej rano, informując, że zatrudnia ją jako swoją asystentkę. Był 1981 r..

Ich relacja szybko przerodziła się w związek. Pobrali się w 1986 r. w Rzymie. Ponieważ Klein otwarcie okazywał swoje relacje i pociąg do mężczyzn, zakładano, że jest wyłącznie gejem, ślub, więc był zaskoczeniem w środowisku. Czas po uroczystości projektant wykorzystał na poszukiwanie nowych tkanin, co niektórzy wyrzucali mu jako brak zainteresowania nowo poślubioną małżonką. „Kiedy zakochujesz się w kimś, wszystkie plotki, które słyszysz, przestają mieć znaczenie. Moje życie całkowicie zmieniło się z Calvinem” – z kolei ona mówiła dziennikarzom. – „Kiedy wchodził do pokoju, to było tak, jakby zapalały się światła. Film zaczynał się każdego dnia. Byłam o wiele bardziej wyjątkowa, gdy pojawiał się w pomieszczeniu”.

16 lipca minie 25 lat od katastrofy lotniczej, w której zginęła para ulubieńców Ameryki.
Jej historia
Carolyn Bessette-Kennedy 25 lat po śmierci wciąż inspiruje świat mody. W czym tkwi sekret jej stylu?

Kelly Klein była nie tylko żoną kreatora, lecz także jego muzą i współtwórczynią estetyki marki. To ona wpadła na pomysł adaptacji męskiej bielizny dla kobiet – projekt ten w 1984 r. przyniósł firmie 70 milionów dol. przychodu. Stała się najważniejszą z muz projektanta – fundamentem tego, co dziś nazywamy „kobietą Calvina Kleina”: kobietą, która wychodzi wieczorem w idealnie wyglądającej sukience z cienkiego kaszmiru, a nie w błyszczącej kreacji. Z czasem zaczęła rozwijać własną drogę twórczą: fotografię, projektowanie wnętrz, ceramikę. Jej zdjęcia ukazywały się m.in. w brytyjskiej edycji „Vogue”, magazynach „Harper’s Bazaar” i „Interview”. Tworzyła kampanie reklamowe dla różnych hoteli. Opublikowała kilka albumów fotograficznych i zbudowała wizerunek artystki o wyrafinowanej, minimalistycznej wrażliwości.

Najważniejszym wydarzeniem w życiu osobistym Calvina Kleina w tym okresie, poza jego drugim małżeństwem, była decyzja o pójściu na odwyk. „Nadszedł moment, kiedy wiedziałem, że to już nie jest zabawa i że nie potrafię przestać pić ani brać narkotyków” – mówił w „Vanity Fair” – „Pomyślałem: jeśli się tym nie zajmę, będziemy mieli poważne problemy z firmą. Po prostu nie będę w stanie pracować. Musiałem to zrobić”. Ciągle jeszcze zmagał się z traumą po tym, jak jego jedyna córka została porwana dla okupu przez byłą opiekunkę w 1978 r.. Dekadę później trafił do kliniki odwykowej.

Właśnie w tym okresie, gdy jego życie osobiste się stabilizowało, Kelly Klein wywarła największy wpływ na wizję i marketing marki, łagodząc jej zmysłowość nowym klasycyzmem. Jej ulubioną modelką biorącą udział w pokazach i kampaniach reklamowych była Christy Turlington, najbardziej dystyngowana z supermodelek tamtej epoki, która stała się twarzą perfum Eternity. „Calvin i Kelly byli czymś w rodzaju amerykańskiej pary królewskiej” – wspominała Christy Turlington w „Vanity Fair”. – „Myślę, że to właśnie dla nich uosabiałam. Wchodziłam w rolę Kelly. Zapach Eternity był osadzony w bardzo kobiecej, eleganckiej scenerii. (…) To było dla Calvina nowe życie”.

Daryl Hannah: To dla mnie oburzające, że w ogóle muszę bronić się przed telewizyjnym serialem
Ludzie
Daryl Hannah oburzona tym, jak pokazali ją twórcy „Love story". Padły ostre słowa

Po dziesięciu latach małżeństwa Kelly i Calvin rozstali się, ale pozostali bliskimi przyjaciółmi. Ich rozwód został sfinalizowany kolejną dekadę później, w kwietniu 2006 r.. W następnym roku Kelly powitała na świecie syna, Lukasa, urodzonego przez surogatkę. Jest jej oczkiem w głowie i spędza z nim każdą wolną chwilę. Oprócz fotografii Kelly interesuje się projektowaniem wnętrz i założyła własną firmę ceramiczną. Dzieli czas między domy w Palm Beach na Florydzie i w Hamptons. Jest zapaloną amazonką. „Miłość do koni była jedyną stałą w moim życiu. Kocham w nich wszystko: ich zapach, temperament, duże przyjazne oczy, ciepły oddech, mięśnie” – wyznała w magazynie „Equestrian Living”.

Z byłym mężem nadal utrzymuje ciepłe relacje i bywa na wydarzeniach branżowych. Widziano ich razem na przykład podczas New York Fashion Week w lutym 2025 r..

Przyjaźń w cieniu sławy

Carolyn Bessette trafiła do Calvin Klein Inc. jako młoda, obiecująca specjalistka do spraw PR. Jej styl, inteligencja i naturalna elegancja szybko zwróciły uwagę Calvina Kleina, który – jak wspominają osoby z branży – uważał ją za „najpiękniejszą dziewczynę w biurze” i chętnie wspierał jej karierę. W latach 90. drogi Kelly i Carolyn krzyżowały się regularnie – w biurze, na pokazach, podczas sesji zdjęciowych i branżowych kolacji. Kelly, jako żona Calvina, była jedną z najważniejszych postaci w firmie, Carolyn z kolei wschodzącą gwiazdą, którą projektant chętnie przedstawiał swoim znajomym. Łączyła je podobna estetyka ubioru – obie preferowały minimalizm, czyste linie, monochromatyczne zestawy. Były ikonami tego nurtu nie tylko w modzie, ale i w sposobie życia. Łączyła je potrzeba prostoty, harmonii i elegancji bez nadmiaru.

W tym samym czasie Bessette zaczęła spotykać się z Johnem F. Kennedym Juniorem, a cała czwórka spędzała ze sobą coraz więcej czasu. Elizabeth Beller, autorka biografii Carolyn Bessette Kennedy, wspomina, że często chodzili razem na gale i inne wydarzenia. Choć Carolyn poślubiła JFK Jr. w 1996 r. i jej życie zmieniło się diametralnie, więzi z ludźmi z czasów pracy w Calvin Klein pozostały dla niej ważne. Kleinowie należeli do wąskiego grona osób, które para Kennedych darzyła zaufaniem, należeli też do ich towarzyskiego świata. Kelly była jedną z nielicznych osób, które Carolyn dopuszczała do swojej prywatności, szczególnie w okresie, gdy presja mediów stawała się dla niej trudna do zniesienia.

Małżeństwo Calvina i Kelly oraz ich przyjaźnie z Johnem F. Kennedym Jr. i Carolyn Bessette ponownie znalazły się w centrum uwagi dzięki serialowi „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. W serialu rolę Kelly gra Leila George. Najwyraźniej zaakceptowała swoją ekranową wersję, bo często publikowała zdjęcia z Carolyn, nawiązując do serialu. Przed premierą pierwszego sezonu zamieściła czarno-białe zdjęcie Bessette z podpisem: „Myślę o tobie dziś wieczorem!”.

Sarah Pidgeon urodziła się w 1996 roku, dorastała w Michigan. Ukończyła prestiżową Interlochen Arts
Ludzie
Sarah Pidgeon: Myślę, że Carolyn Bessette-Kennedy była hojna i pewna siebie

Jill Biden: Moje życie jest wspaniałe, jednak mierzę się z tymi samymi wyzwaniami, którym usiłują sp
Ludzie
Jill Biden tajemniczo promuje swoją najnowszą książkę: Postawmy sprawę jasno
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Meryl Streep od dawna wspiera Narodowe Muzeum Historii Kobiet w Waszyngtonie.
Ludzie
Rekordowa donacja Meryl Streep. Przekazała 7-cyfrową kwotę ważnej dla kobiet instytucji
Autumn Durald Arkapaw: Kiedy operuję kamerą, liczy się tylko więź z bohaterem, uchwycenie czegoś pra
Ludzie
Autumn Durald Arkapaw pierwszą kobietą z Oscarem za zdjęcia. Tak dotarła na szczyt
Julie Pacino w najnowszym filmie, który wyreżyserowała, opowiada historię Rose, która chce odzyskać
Ludzie
Córka Ala Pacino promuje swój film. „Martwię się o kobiety na świecie"
