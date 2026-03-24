Kelly Klein – muza Calvina Kleina i przyjaciółka Carolyn Bessette Kennedy

W 2026 r., w dniu premiery serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”, Kelly Klein opublikowała na Instagramie nieznane dotąd zdjęcie Carolyn Bessette. Ten gest odbił się szerokim echem w mediach nie tylko jako hołd dla przyjaciółki, ale także subtelne przypomnienie o ich relacji, która – choć nigdy nie była tematem tabloidów – miała dla Kelly głębokie znaczenie. Zdjęcie to stało się symbolicznym świadectwem ich więzi, zachowanej w pamięci i w archiwach Kelly jako fotografki.

Reklama Reklama

Kelly Klein: muza, żona, partnerka w biznesie, fotografka

Kelly Klein urodziła się jako Kelly Rector i od początku lat 80. była związana z nowojorskim światem mody. Studiowała projektowanie w Fashion Institute of Technology, odbyła praktyki u Ralpha Laurena. Miała 21 lat i obserwowała projektanta Calvina Kleina, będącego u szczytu sławy, w różnych modnych miejscach. Kilka miesięcy wcześniej była u niego na rozmowie o pracę, ale jej nie dostała. Potem przypadkiem spotkali się w Studio 54 – kultowym klubie nocnym mieszczącym się przy 254 West 54th Street na Manhattanie. On zadzwonił do niej następnego dnia o siódmej rano, informując, że zatrudnia ją jako swoją asystentkę. Był 1981 r..

Ich relacja szybko przerodziła się w związek. Pobrali się w 1986 r. w Rzymie. Ponieważ Klein otwarcie okazywał swoje relacje i pociąg do mężczyzn, zakładano, że jest wyłącznie gejem, ślub, więc był zaskoczeniem w środowisku. Czas po uroczystości projektant wykorzystał na poszukiwanie nowych tkanin, co niektórzy wyrzucali mu jako brak zainteresowania nowo poślubioną małżonką. „Kiedy zakochujesz się w kimś, wszystkie plotki, które słyszysz, przestają mieć znaczenie. Moje życie całkowicie zmieniło się z Calvinem” – z kolei ona mówiła dziennikarzom. – „Kiedy wchodził do pokoju, to było tak, jakby zapalały się światła. Film zaczynał się każdego dnia. Byłam o wiele bardziej wyjątkowa, gdy pojawiał się w pomieszczeniu”.

Kelly Klein była nie tylko żoną kreatora, lecz także jego muzą i współtwórczynią estetyki marki. To ona wpadła na pomysł adaptacji męskiej bielizny dla kobiet – projekt ten w 1984 r. przyniósł firmie 70 milionów dol. przychodu. Stała się najważniejszą z muz projektanta – fundamentem tego, co dziś nazywamy „kobietą Calvina Kleina”: kobietą, która wychodzi wieczorem w idealnie wyglądającej sukience z cienkiego kaszmiru, a nie w błyszczącej kreacji. Z czasem zaczęła rozwijać własną drogę twórczą: fotografię, projektowanie wnętrz, ceramikę. Jej zdjęcia ukazywały się m.in. w brytyjskiej edycji „Vogue”, magazynach „Harper’s Bazaar” i „Interview”. Tworzyła kampanie reklamowe dla różnych hoteli. Opublikowała kilka albumów fotograficznych i zbudowała wizerunek artystki o wyrafinowanej, minimalistycznej wrażliwości.