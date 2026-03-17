Julie Pacino w najnowszym filmie, który wyreżyserowała, opowiada historię Rose, która chce odzyskać prawo do własnego ciała.
Julie Pacino jest najstarszą z czworga dzieci 85-letniego Ala Pacino. Ma 36 lat, a jej matką jest Jan Tarrant, nauczycielka aktorstwa. Anton i Olivia mają 25 lat i są owocami związku aktora i aktorki Beverly D’Angelo, trwającego w latach 1997–2003. Mają jeszcze dwuletniego brata – Romana, syna Noor Alfallah, młodszej od ich ojca o 53 lata. Choć Al Pacino wydaje się bardzo blisko związany z trojgiem swoich starszych dzieci, najmłodszego syna widuje rzadko. Trzy miesiące po narodzinach Romana jego rodzice zdecydowali się na rozstanie, a ich kontakt ogranicza się do „relacji online”.
Po raz pierwszy film „Teraz tu mieszkam” („I Live Here Now”) został zaprezentowany publiczności w ubiegłym roku podczas Fantasia International Film Festival, a 12 marca miał uroczystą premierę w Los Angeles. To na niej pojawił się Al Pacino wraz z dziećmi. To debiut Julie Pacino w roli reżyserki filmu pełnometrażowego. W ostatnich latach coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie kina, zarówno poprzez własne projekty, jak i działalność producencką. Studiowała reżyserię w New York Film Academy, a następnie współzałożyła dwie firmy produkcyjne. Poverty Row Entertainment powołała do życia wraz z reżyserką Jennifer DeLia. Działały w sektorze filmów niezależnych. Tiny Apples to jej marka, pod którą od 2020 r. rozwija autorskie projekty. Do tej pory nakręciła cztery filmy krótkometrażowe.
„Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa to błąkanie się po planie filmowym mojego ojca. Byłam wtedy całkowicie zafascynowana tym alternatywnym światem. Wiedziałam, że to wszystko nie jest prawdziwe, a jednak w powietrzu unosiło się poczucie tajemnicy i niebezpieczeństwa. Zaczęłam kręcić krótkie filmy, gdy miałam około dziesięciu lat. Ojciec kupił mi małą kamerę wideo. Zebrałam wszystkich moich przyjaciół, a kiedy oni chcieli iść bawić się na dworze, powiedziałam im: »Nie, chodźcie raczej nakręcić ze mną film«” – opowiada w rozmowie z serwisem À Rebours. „Mam ogromne szczęście, że tak szybko wiedziałam, co chcę robić i jaką drogą powinnam pójść. Film i fotografia naprawdę pomogły mi wyrażać moje uczucia”.
W świecie filmowym Julie zaczyna być postrzegana jako twórczyni o wyrazistym stylu, łącząca elementy psychologicznego horroru, surrealizmu i intymnych portretów bohaterów. W wywiadach podkreśla, że interesuje ją kobieca perspektywa, pamięć, trauma i sny. Nie waha się sięgać po różne techniki. Kręcony na taśmie 35-milimetrowej, głównie ze względu na chęć zachowania odpowiedniej tonacji kolorów, „Teraz tu mieszkam” zabiera widzów w surrealistyczną, niepokojącą podróż.
Pełnometrażowy debiut reżyserki określany jest jako film o atmosferze lynchowskiej, eksplorujący temat kobiecej traumy. „Film pulsuje nakładającymi się lękami: dążeniem do perfekcji, ciężarem traumy międzypokoleniowej oraz niewidzialną pięścią kapitalizmu zaciskającą się na szyjach bohaterów” – czytamy w opisie przygotowanym na potrzeby festiwalu Fantasia. – „Pacino zanurza nas w barwnym i koszmarnym psychodramacie, który rozbrzmiewa echem twórczości Davida Lyncha, Daria Argento i braci Coen”.
„Czuję, że pandemia była dla mnie – i dla wielu ludzi – czasem bardzo wewnętrznym. Spędziłam mnóstwo czasu na autorefleksji i odkopywaniu własnych traum, co było mroczne i przerażające, ale też zabawne i szalone. I tak, stąd wzięło się to pierwsze ziarenko. Od krótkiego metrażu z 2020 r. wszystko zaczęło żyć własnym życiem” – mówiła w rozmowie z „The Hollywood Reporter”.
Twórczyni opowiada historię Rose, która chce odzyskać prawo do własnego ciała. Młoda aktorka wciąż czeka na przełom w karierze i właśnie dostała szansę – ma zagrać obiecującą rolę, ale musi w kilka dni zrzucić 1,5 kilograma. Pewne zaskakujące wydarzenie staje się katalizatorem, który pozwala jej dotrzeć do części siebie, od których była odcięta, ale też wzbudza dawne koszmary. – „Zawsze martwię się o kobiety na świecie. Wiele z tego dotyczy presji, z którą kobiety muszą się mierzyć, zwłaszcza w tej branży. Z tym właśnie zmaga się Rose: starzeje się, musi martwić się o swoją wagę, a te wszystkie rzeczy wywierają na nią presję. Walka kobiet o autonomię to opowieść stara jak świat” – tłumaczy reżyserka w „The Hollywood Reporter”. – „Mam wrażenie, że często – przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia – kobiety nie rozumieją swojego ciała i myślą, że to zewnętrzne źródła definiują nas i to, jak powinnyśmy się czuć we własnej skórze”.
Krytycy widzą w jej obrazie wiele elementów przypominających styl Davida Lyncha. „David Lynch miał ogromny wpływ na całe moje życie i moją sztukę. Za każdym razem, gdy oglądam film Davida Lyncha, patrzę na jego obraz albo słucham jego muzyki, przypomina mi się artystka, którą mam w sobie” – mówi reżyserka, podkreślając, że miał on głęboki wpływ na całe jej życie i twórczość.
Matka, ojciec, brat i siostra Julie Pacino widzieli różne wersje montażowe „Teraz tu mieszkam” i pomagali jej w dopracowaniu efektu końcowego. „Mój brat pracuje w branży gier wideo i ma bardzo naukowe podejście, matematyczne. Jest genialnym człowiekiem i zawsze uwielbiam pokazywać mu swoje rzeczy, bo jego uwagi są niesamowite. Miał kilka naprawdę świetnych teorii i bardzo mi pomógł w procesie twórczym” – pochwaliła Antona. Dodała, że po pięciu latach pracy nad filmem bardzo zależy jej na tym, żeby zobaczyć wreszcie, jak rezonuje z widzami.
