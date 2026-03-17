Julie Pacino jest najstarszą z czworga dzieci 85-letniego Ala Pacino. Ma 36 lat, a jej matką jest Jan Tarrant, nauczycielka aktorstwa. Anton i Olivia mają 25 lat i są owocami związku aktora i aktorki Beverly D’Angelo, trwającego w latach 1997–2003. Mają jeszcze dwuletniego brata – Romana, syna Noor Alfallah, młodszej od ich ojca o 53 lata. Choć Al Pacino wydaje się bardzo blisko związany z trojgiem swoich starszych dzieci, najmłodszego syna widuje rzadko. Trzy miesiące po narodzinach Romana jego rodzice zdecydowali się na rozstanie, a ich kontakt ogranicza się do „relacji online”.

Reklama Reklama

Julie Pacino i walka kobiet o autonomię

Po raz pierwszy film „Teraz tu mieszkam” („I Live Here Now”) został zaprezentowany publiczności w ubiegłym roku podczas Fantasia International Film Festival, a 12 marca miał uroczystą premierę w Los Angeles. To na niej pojawił się Al Pacino wraz z dziećmi. To debiut Julie Pacino w roli reżyserki filmu pełnometrażowego. W ostatnich latach coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie kina, zarówno poprzez własne projekty, jak i działalność producencką. Studiowała reżyserię w New York Film Academy, a następnie współzałożyła dwie firmy produkcyjne. Poverty Row Entertainment powołała do życia wraz z reżyserką Jennifer DeLia. Działały w sektorze filmów niezależnych. Tiny Apples to jej marka, pod którą od 2020 r. rozwija autorskie projekty. Do tej pory nakręciła cztery filmy krótkometrażowe.

„Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa to błąkanie się po planie filmowym mojego ojca. Byłam wtedy całkowicie zafascynowana tym alternatywnym światem. Wiedziałam, że to wszystko nie jest prawdziwe, a jednak w powietrzu unosiło się poczucie tajemnicy i niebezpieczeństwa. Zaczęłam kręcić krótkie filmy, gdy miałam około dziesięciu lat. Ojciec kupił mi małą kamerę wideo. Zebrałam wszystkich moich przyjaciół, a kiedy oni chcieli iść bawić się na dworze, powiedziałam im: »Nie, chodźcie raczej nakręcić ze mną film«” – opowiada w rozmowie z serwisem À Rebours. „Mam ogromne szczęście, że tak szybko wiedziałam, co chcę robić i jaką drogą powinnam pójść. Film i fotografia naprawdę pomogły mi wyrażać moje uczucia”.

W świecie filmowym Julie zaczyna być postrzegana jako twórczyni o wyrazistym stylu, łącząca elementy psychologicznego horroru, surrealizmu i intymnych portretów bohaterów. W wywiadach podkreśla, że interesuje ją kobieca perspektywa, pamięć, trauma i sny. Nie waha się sięgać po różne techniki. Kręcony na taśmie 35-milimetrowej, głównie ze względu na chęć zachowania odpowiedniej tonacji kolorów, „Teraz tu mieszkam” zabiera widzów w surrealistyczną, niepokojącą podróż.