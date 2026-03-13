Występy w Acne Studios i Alexander McQueen przypieczętowały jej pozycję: Vivian Wilson to już nie wschodząca, lecz rozpoznawalna modelka, którą domy mody chcą mieć na swoich wybiegach. „To wielki zaszczyt móc chodzić dla McQueena. Nie chciałabym wątpić w siebie, bo wtedy straciłabym wszystko” – takim komentarzem opatrzyła swoje zdjęcia z tego wydarzenia. „Uczę się dbać o siebie. Myślałam, że jestem w tym słaba, ale potem spotkałam ludzi, którzy byli naprawdę słabi, i pomyślałam: »Powinni się poprawić… chwila, ja też powinnam!«", mówiła w wywiadzie dla serwisu „Dazed” i widać, że tę strategię konsekwentnie wciela w życie.

Zaskakująco, jej fascynacja modelingiem zaczęła się od programu „RuPaul’s Drag Race”, w którym rywalizują ze sobą drag queens. Vivian ogląda show od lat, zna jego historię, memy, estetykę i rytuały. Drag stał się dla niej językiem ekspresji, zarówno w internecie, jak i na wybiegach. Mówi, że gwiazdy tego programu, takie jak Vivacious, Shea Couleé i inne, nauczyły ją, jak „zawłaszczać wybieg”. Z czasem przeniosła tę energię do świata mody, łącząc ją z własną estetyką i wrażliwością.

Ikona pokolenia, nie „córka Elona Muska”

Vivian Wilson zdobyła popularność jako otwarcie transpłciowa młoda kobieta, która nie boi się mówić o swojej tożsamości, doświadczeniach i polityce. Jej szczerość – czasem ostra, czasem humorystyczna – uczyniła ją jedną z najbardziej charakterystycznych postaci Generacji Z. „Rozwinęłam poczucie humoru jako nastolatka, spędzając czas w queerowych przestrzeniach online. To bardzo specyficzny humor, oparty na ‘czytaniu’ ludzi. Uwielbiam odbijać piłeczkę z kimś, kto ma ostry dowcip. Jeśli twoi przyjaciele cię nie obrażają w zabawny sposób, to nie są twoi przyjaciele”, tłumaczyła w „Dazed”. Podkreśla jednak, że sława nie jest dla niej celem samym w sobie. Nie jest też politykiem, ale uważa, że we współczesnych czasach nie da się od tego odciąć, bo każdy z nas, czy tego chce, czy nie, od polityki jest zależny.

Relacja Vivian z ojcem, miliarderem Elonem Muskiem, od lat była trudna, a jej transpłciowy coming out w 2020 r. doprowadził do ostatecznego jej zerwania. Musk publicznie pisał o „śmierci syna Xaviera” i szerzył transfobiczne treści z nią związane. Wtedy zmieniła nazwisko na to swojej matki, pisarki Justine Wilson (ma ona pięcioro innych dzieci z Muskiem), w której zawsze miała ogromne wsparcie, i zakomunikowała wprost, że nie chce mieć nic wspólnego z nazwiskiem Musk. Dwa lata później dokonała formalności związanych z korekcją prawną dokumentów pod kątem identyfikacji płci. Musk, ojciec czternaściorga dzieci (według znanych danych), z czterema różnymi kobietami, jest zwolennikiem pronatalizmu. Twierdzi, że martwi go spadek demograficzny. Bardziej jednak niż dzieci jako takich pragnie geniuszy o wysokim IQ.