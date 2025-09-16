Aktualizacja: 16.09.2025 16:05 Publikacja: 16.09.2025 11:51
Ubrana w połyskującą czerwoną suknię, Wilson miała na sobie tradycyjną szarfę z napisem „Miss Karoliny Południowej”.
Vivian Wilson jest jednym z czternaściorga dzieci Elona Muska. Założyciel Tesli, firmy SpaceX i właściciel portalu X (dawniej Twitter) doczekał się tak licznego potomstwa z czterema swoimi kolejnymi partnerkami. W ubiegły piątek Wilson zaliczyła swój debiut na wybiegu, w trakcie tygodnia mody w Nowym Jorku.
Modelka zaprezentowała jedną z kreacji pochodzącą z najnowszej kolekcji projektantki Alexis Bittar w trakcie pokazu inspirowanego typowym amerykańskim konkursem piękności. Wilson, podobnie jak reszta modelek, odegrała rolę miss jednego z amerykańskich stanów – Karoliny Południowej.
Ubrana w połyskującą czerwoną suknię, Wilson miała na sobie tradycyjną szarfę z napisem „Miss Karoliny Południowej”, pozostałe modelki reprezentowały Zachodnią Virginię, Florydę, Utah, Tennessee, Alabamę i Luizjanę. Autorka kolekcji określiła pokaz jako „historię mizoginii, niekontrolowanych agresorów, uprzedmiotowienia i praw osób transpłciowych”.
Stany, których „miss” pojawiły się na wybiegu, kontynuują wprowadzanie prawa, które uderza między innymi w prawa osób transpłciowych. Zaproszenie Vivian Wilson do udziału w pokazie nie było nieprzypadkowe – modelka jest jedną z tych osób.
Vivian Wilson urodziła się w Los Angeles jako syn Elona Muska i jego pierwszej żony Justine Wilson, kanadyjskiej pisarki, z którą miliarder rozwiódł się kilka lat później. Vivian ma czwórkę rodzeństwa: brata bliźniaka Griffina oraz młodszych o rok Kaia, Saxona i Damiana, którzy są trojaczkami.
Najstarszy syn Muska i Wilson, Nevada Alexander, zginął tragicznie w wieku 10 lat. Wszystkie ich dzieci przyszły na świat dzięki zapłodnieniu metodą in vitro.
Jako 16-latka Vivian rozpoczęła terapię zmiany płci. Kiedy miała 18 lat i w świetle amerykańskiego prawa stała się osobą dorosłą, zmieniła swoje imię i kontynuowała terapię. Jak przyznała w marcowym wywiadzie dla „Teen Vogue”, od początku całego procesu miała zdecydowanie większe wsparcie ze strony matki niż ojca.
Kiedy Vivian była niepełnoletnia, musiała poprosić rodziców o pozwolenie na rozpoczęcie terapii zmiany płci. Sam Elon Musk w wywiadach określił całe przedsięwzięcie jako oszustwo, w które dał się wciągnąć. W jego oczach Vivian zabił „wirus woke” i stracił syna.
Vivian Wilson wielokrotnie mówiła, że od dawna nie utrzymuje z ojcem żadnego kontaktu. Przyznała też, że kiedy była dzieckiem, Musk był właściwie nieobecny w jej życiu.
Córka miliardera nie ma udziału w jego fortunie. W wywiadzie z portalem The Cut, który pojawił się na początku września, Wilson powiedziała, że chciałaby wrócić do college’u, problem jednak w tym, że studia są dość drogie.
„Ludzie myślą, że mam mnóstwo pieniędzy. Nie mam setek tysięcy dolarów do swojej dyspozycji” – stwierdziła modelka, dodając, że aby zaoszczędzić pieniądze, mieszka z trójką współlokatorów.
Wilson nie aspiruje też do grona bogaczy. „Stać mnie na jedzenie. Mam przyjaciół, mam gdzie mieszkać i zarobki, które pozwalają mi na pewne wydatki, co czyni mnie większą szczęściarą niż większość moich rówieśników z Los Angeles” – podkreśla 21-latka.
