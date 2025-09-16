Vivian Wilson jest jednym z czternaściorga dzieci Elona Muska. Założyciel Tesli, firmy SpaceX i właściciel portalu X (dawniej Twitter) doczekał się tak licznego potomstwa z czterema swoimi kolejnymi partnerkami. W ubiegły piątek Wilson zaliczyła swój debiut na wybiegu, w trakcie tygodnia mody w Nowym Jorku.

Kim jest Vivian Wilson? Córka Elona Muska nie uważa się za „nepo baby”

Modelka zaprezentowała jedną z kreacji pochodzącą z najnowszej kolekcji projektantki Alexis Bittar w trakcie pokazu inspirowanego typowym amerykańskim konkursem piękności. Wilson, podobnie jak reszta modelek, odegrała rolę miss jednego z amerykańskich stanów – Karoliny Południowej.

Ubrana w połyskującą czerwoną suknię, Wilson miała na sobie tradycyjną szarfę z napisem „Miss Karoliny Południowej”, pozostałe modelki reprezentowały Zachodnią Virginię, Florydę, Utah, Tennessee, Alabamę i Luizjanę. Autorka kolekcji określiła pokaz jako „historię mizoginii, niekontrolowanych agresorów, uprzedmiotowienia i praw osób transpłciowych”.

Stany, których „miss” pojawiły się na wybiegu, kontynuują wprowadzanie prawa, które uderza między innymi w prawa osób transpłciowych. Zaproszenie Vivian Wilson do udziału w pokazie nie było nieprzypadkowe – modelka jest jedną z tych osób.