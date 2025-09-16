Reklama

Transpłciowa córka Elona Muska zadebiutowała na tygodniu mody w Nowym Jorku

W kwietniu kończyła 21 lat i rozwija karierę modelki. W ubiegłym tygodniu zadebiutowała na nowojorskim tygodniu mody. Od wielu lat stara się żyć na własnych zasadach, odcinając się od swojego ojca Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie. Kim jest Vivian Wilson?

Publikacja: 16.09.2025 11:51

Ubrana w połyskującą czerwoną suknię, Wilson miała na sobie tradycyjną szarfę z napisem „Miss Karoliny Południowej”.

Foto: PAP/Avalon

Izabela Popko

Vivian Wilson jest jednym z czternaściorga dzieci Elona Muska. Założyciel Tesli, firmy SpaceX i właściciel portalu X (dawniej Twitter) doczekał się tak licznego potomstwa z czterema swoimi kolejnymi partnerkami. W ubiegły piątek Wilson zaliczyła swój debiut na wybiegu, w trakcie tygodnia mody w Nowym Jorku.

Kim jest Vivian Wilson? Córka Elona Muska nie uważa się za „nepo baby”

Modelka zaprezentowała jedną z kreacji pochodzącą z najnowszej kolekcji projektantki Alexis Bittar w trakcie pokazu inspirowanego typowym amerykańskim konkursem piękności. Wilson, podobnie jak reszta modelek, odegrała rolę miss jednego z amerykańskich stanów – Karoliny Południowej.

Ubrana w połyskującą czerwoną suknię, Wilson miała na sobie tradycyjną szarfę z napisem „Miss Karoliny Południowej”, pozostałe modelki reprezentowały Zachodnią Virginię, Florydę, Utah, Tennessee, Alabamę i Luizjanę. Autorka kolekcji określiła pokaz jako „historię mizoginii, niekontrolowanych agresorów, uprzedmiotowienia i praw osób transpłciowych”.

Czytaj więcej

Sunday Rose Urban Kidman nową twarzą świata mody.
Ludzie
Córka Nicole Kidman Sunday Rose zadebiutowała na wybiegu. Ma szansę na karierę w świecie mody?

Stany, których „miss” pojawiły się na wybiegu, kontynuują wprowadzanie prawa, które uderza między innymi w prawa osób transpłciowych. Zaproszenie Vivian Wilson do udziału w pokazie nie było nieprzypadkowe – modelka jest jedną z tych osób.

Vivian Wilson odcięła się od swojego słynnego ojca. „Nie jestem bogata”

Vivian Wilson urodziła się w Los Angeles jako syn Elona Muska i jego pierwszej żony Justine Wilson, kanadyjskiej pisarki, z którą miliarder rozwiódł się kilka lat później. Vivian ma czwórkę rodzeństwa: brata bliźniaka Griffina oraz młodszych o rok Kaia, Saxona i Damiana, którzy są trojaczkami.

Najstarszy syn Muska i Wilson, Nevada Alexander, zginął tragicznie w wieku 10 lat. Wszystkie ich dzieci przyszły na świat dzięki zapłodnieniu metodą in vitro.

Jako 16-latka Vivian rozpoczęła terapię zmiany płci. Kiedy miała 18 lat i w świetle amerykańskiego prawa stała się osobą dorosłą, zmieniła swoje imię i kontynuowała terapię. Jak przyznała w marcowym wywiadzie dla „Teen Vogue”, od początku całego procesu miała zdecydowanie większe wsparcie ze strony matki niż ojca.

Kiedy Vivian była niepełnoletnia, musiała poprosić rodziców o pozwolenie na rozpoczęcie terapii zmiany płci. Sam Elon Musk w wywiadach określił całe przedsięwzięcie jako oszustwo, w które dał się wciągnąć. W jego oczach Vivian zabił „wirus woke” i stracił syna.

Czytaj więcej

Phoebe Gates w wywiadach przyznaje, że doskonale zdaje sobie sprawę z łatki „nepo baby”.
Biznes
Phoebe Gates, najmłodsza córka Billa ruszyła z własnym biznesem. Skazana na sukces?

Vivian Wilson wielokrotnie mówiła, że od dawna nie utrzymuje z ojcem żadnego kontaktu. Przyznała też, że kiedy była dzieckiem, Musk był właściwie nieobecny w jej życiu.

Córka miliardera nie ma udziału w jego fortunie. W wywiadzie z portalem The Cut, który pojawił się na początku września, Wilson powiedziała, że chciałaby wrócić do college’u, problem jednak w tym, że studia są dość drogie.

„Ludzie myślą, że mam mnóstwo pieniędzy. Nie mam setek tysięcy dolarów do swojej dyspozycji” – stwierdziła modelka, dodając, że aby zaoszczędzić pieniądze, mieszka z trójką współlokatorów.

Wilson nie aspiruje też do grona bogaczy. „Stać mnie na jedzenie. Mam przyjaciół, mam gdzie mieszkać i zarobki, które pozwalają mi na pewne wydatki, co czyni mnie większą szczęściarą niż większość moich rówieśników z Los Angeles” – podkreśla 21-latka.

Izabela Popko

