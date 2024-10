Maye Musk. Jak matka Elona wychowała 3 milionerów i sama zrobiła imponującą karierę?

Po powrocie do Kanady pod koniec lat 80. Musk nie tylko została przewodniczącą organizacji zrzeszającej dietetyków tego kraju – Consulting Dieticians of Canada – ale też doprowadziła do niespotykanego wcześniej wzrostu zainteresowania dbałością o zdrowe odżywianie wśród Kanadyjczyków. W ciągu roku od przejęcia przez nią stanowiska kierowniczego liczba członków organizacji wzrosła z 90 do 1000, a w prywatnym gabinecie ambitnej przedsiębiorczyni każdego dnia pojawiało się co najmniej 25 nowych klientów.



10 000 dolarów na pierwszą firmę Elona Muska, Zip2

Maye Musk nie była jedyną reprezentantką swojej rodziny, która rozpoczęła karierę zawodową w młodym wieku. Jej najstarszy syn, Elon, opracował pierwszy program komputerowy w wieku 12 lat. – Moi studenci byli zadziwieni i pytali, jak to możliwe, że tak młody chłopiec znał wszystkie skróty niezbędne do napisania skomplikowanego kodu – wspomina Maye, zaznaczając jednocześnie, że brat i siostra Elona również przejawiają talenty. – Moje dzieci są niezwykle zdolne. Kimbal stworzył sieć restauracji The Kitchen, a Tosca pracuje w branży filmowej i z sukcesem prowadzi platformę streamingową poświęconą treściom skierowanym do kobiet – wymienia.

Zaangażowana w obowiązki rodzicielskie Maye Musk od początku wspierała swoje dzieci w realizacji ich zawodowych ambicji. Gdy jej synowie w połowie lat 90. rozpoczynali działalność biznesową uruchamiając swoją pierwszą firmę, Zip2, oferującą cyfrowe przewodniki miejskie dla wydawnictw, co miesiąc przylatywała z Kanady do Stanów Zjednoczonych, pomagając im w zakupach i obowiązkach domowych. – Dostali ode mnie 10 000 dolarów na rozpoczęcie i utrzymanie działalności – wspomina. Gdy jednak firma zaczęła odnosić sukcesy i wzbudziła zainteresowanie potencjalnych inwestorów, mama założycieli zaprosiła synów na kolację do jednej z najbardziej luksusowych restauracji w okolicy. – Dziś po raz ostatni macie okazję zobaczyć moją kartę kredytową – zadeklarowała wówczas.

Kolejne lata pokazały, że rzeczywiście karta kredytowa mamy nie była już potrzebna ani Elonowi Muskowi, ani jego rodzeństwu. Wprawdzie na 50. urodziny Maye usłyszała od synów obietnicę, że pewnego dnia otrzyma od nich dom i samochód, to już rok później dotrzymali słowa, po tym jak firma Compaq nabyła Zip2 za 307 milionów dolarów. Obecnie Elon Musk, współzałożyciel siedmiu firm, takich jak między innymi Tesla, SpaceX czy xAI, znajduje się na pierwszym miejscu rankingu najbogatszych ludzi świata, a „Forbes” szacuje jego majątek na ponad 262 miliardy dolarów.