Historie kobiet wciąż mają dość słabą reprezentację w muzeach, choć od pewnego czasu to się powoli zmienia. Jedną z instytucji, która działa na rzecz szerzenia wiedzy na temat złożonej historii kobiet, a także ich wpływu na rozwój cywilizacji, jest Narodowe Muzeum Historii Kobiet w Waszyngtonie (w skrócie: NWHM).

Milionowa donacja od Meryl Streep dla Narodowego Muzeum Historii Kobiet w Waszyngtonie

Muzeum powstało w 1996 r. jako politycznie neutralna organizacja non profit. Instytucja zajmuje się edukacją w dziedzinie wkładu kobiet w tworzenie historii Stanów Zjednoczonych, które w tym roku świętują 250 rocznicę swojego powstania. Działalność NWHM skupia się na sferze wirtualnej: z inicjatywy organizacji powstają wystawy, które można obejrzeć w internecie.

Jedną z pierwszych i najbardziej szczodrych donatorek muzeum jest aktorka Meryl Streep. Niedawno gwiazda ponownie wsparła instytucję. W komunikacie na swojej oficjalnej stronie muzeum poinformowało, że była to najwyższa donacja, jaką do tej pory aktorka przekazała tej instytucji. Wysokości donacji nie ujawniono, mowa jednak o siedmiocyfrowej kwocie.

Pieniądze, które przekazała Streep, zostaną przeznaczone na kolejne projekty NWHM, głównie w przestrzeni wirtualnej. „Inwestycja Streep ukazuje jej głębokie zaangażowanie w podnoszenie rangi historii kobiet, przyspieszy też działania Muzeum, których celem jest zapewnienie, że wkład kobiet będzie w pełni uznawany, upowszechniany i pamiętany”, czytamy w komunikacie.