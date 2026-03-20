Meryl Streep od dawna wspiera Narodowe Muzeum Historii Kobiet w Waszyngtonie.
Historie kobiet wciąż mają dość słabą reprezentację w muzeach, choć od pewnego czasu to się powoli zmienia. Jedną z instytucji, która działa na rzecz szerzenia wiedzy na temat złożonej historii kobiet, a także ich wpływu na rozwój cywilizacji, jest Narodowe Muzeum Historii Kobiet w Waszyngtonie (w skrócie: NWHM).
Muzeum powstało w 1996 r. jako politycznie neutralna organizacja non profit. Instytucja zajmuje się edukacją w dziedzinie wkładu kobiet w tworzenie historii Stanów Zjednoczonych, które w tym roku świętują 250 rocznicę swojego powstania. Działalność NWHM skupia się na sferze wirtualnej: z inicjatywy organizacji powstają wystawy, które można obejrzeć w internecie.
Jedną z pierwszych i najbardziej szczodrych donatorek muzeum jest aktorka Meryl Streep. Niedawno gwiazda ponownie wsparła instytucję. W komunikacie na swojej oficjalnej stronie muzeum poinformowało, że była to najwyższa donacja, jaką do tej pory aktorka przekazała tej instytucji. Wysokości donacji nie ujawniono, mowa jednak o siedmiocyfrowej kwocie.
Pieniądze, które przekazała Streep, zostaną przeznaczone na kolejne projekty NWHM, głównie w przestrzeni wirtualnej. „Inwestycja Streep ukazuje jej głębokie zaangażowanie w podnoszenie rangi historii kobiet, przyspieszy też działania Muzeum, których celem jest zapewnienie, że wkład kobiet będzie w pełni uznawany, upowszechniany i pamiętany”, czytamy w komunikacie.
„Meryl Streep ma świadomość, że opowiadanie historii kształtuje kulturę, a kultura kształtuje to, co społeczeństwa uważają za możliwe do osiągnięcia. Jej niezwykły dar pozwala nam zmierzać do tego z pilnością i wyobraźnią, docierając do nowych pokoleń z historiami, które inspirują pewność siebie, ambicję i postęp” – dodaje Frédérique Campagne Irwin, prezes NWHM.
Tak z kolei swoją donację komentuje sama aktorka: „Historię kształtują nie tylko ci, którzy ją tworzą, ale także ci, którzy dbają o to, aby o niej pamiętać. Narodowe Muzeum Historii Kobiet od dawna jest katalizatorem historii, które pogłębiają nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy. Z dumą wspieram tę ważną działalność, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły historię, która jest zarówno prawdziwa, jak i kompletna”.
W uznaniu wkładu aktorki władze NWHM stworzyły nową nagrodę jej imienia – Meryl Streep Educator Award. Muzeum będzie co roku przyznawać nagrodę edukatorowi lub edukatorce zajmującej się nauczaniem historii kobiet, a także czynieniem tej wiedzy bardziej dostępną.
Pierwsza edycja konkursu odbędzie się już w tym roku. Wręczenie nagrody imienia Meryl Streep odbędzie się w listopadzie w trakcie uroczystości Women Making History Awards Gala.
Meryl Streep nie jest jedyną znaną kobietą, która wspiera Narodowe Muzeum Historii Kobiet. W gronie tym znajdują się też między innymi Gwyneth Paltrow i Fran Drescher – aktorka znana przede wszystkim z popularnego sitcomu „Pomoc domowa”.
