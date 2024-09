Wystąpienie Meryl Streep w ONZ: Zwierzęta mają więcej praw niż kobiety w Afganistanie

Meryl Streep – trzykrotna zdobywczyni Oscara, nominowana do ponad stu nagród filmowych w trwającej niemal pięć dekad karierze zawodowej – słynie nie tylko z talentu aktorskiego, umiejętności wokalnych i tanecznych oraz nienagannego stylu, dzięki któremu kreacje prezentowane przez nią podczas wystąpień publicznych, zyskują uznanie znawców mody. Aktorka ma świadomość wpływu, jaki jej słowa wywierają na słuchaczy, niezależnie od charakteru wydarzenia, w którym bierze udział. I umiejętnie wykorzystuje okazje takie, jak ceremonie rozdania nagród filmowych, festiwale czy konferencje, by poruszać ważne społecznie tematy i prowokować do dyskusji.

Reklama

Podczas tegorocznego festiwalu w Cannes Meryl Streep omawiała kwestię wyrównywania szans kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie produkcji filmowych. W 2017 roku, w trakcie wystąpienia na gali wręczenia nagród Komitetu Ochrony Dziennikarzy (Committee to Protect Journalists) opowiedziała o dwóch przypadkach, w których doświadczyła przemocy fizycznej, a przyjmując nagrodę Golden Globe w tym samym roku, zwróciła uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się przybywający do Stanów Zjednoczonych imigranci, często marginalizowani i pozbawiani możliwości podjęcia legalnej pracy.

W ostatnim przemówieniu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych Meryl Streep również poruszyła kwestię coraz trudniejszej sytuacji kobiet w zarządzanym przez talibów Afganistanie. Wymieniając poszczególne ograniczenia nakładane na mieszkanki tego kraju, użyła metafor odnoszących się do świata zwierząt. Na jakie przykłady się powołała i jakie reakcje wywołało jej wystąpienie?



Afganistan pod rządami talibów: zestaw „cnót i występków”

Gdy talibowie trzy lata temu przejęli władzę w Afganistanie, zaczęli stopniowo ograniczać prawa kobiet oraz dziewcząt w tym kraju. Zabronili im między innymi swobodnego przemieszczania się w przestrzeni publicznej, kontynuowania nauki po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej, podejmowania pracy zawodowej, korzystania z salonów piękności czy siłowni. Wedle wprowadzonego w sierpniu bieżącego roku zestawu „cnót i występków” (ang. vice and virtue) kobiety mają obowiązek całkowitego zasłaniania twarzy i ciała, gdy tylko opuszczają miejsce zamieszkania.