"Nie zawsze chodzi o pieniądze". Mocne słowa Meryl Streep o dyskryminacji aktorek

"Filmy są projekcją ludzkich marzeń, a nawet dyrektorzy mają marzenia" – mówiła Streep do widowni wypełniającej po brzegi Théâtre Debussy. "Żyją swoją fantazją. Zanim na decyzyjnych stanowiskach pojawiły się kobiety, mężczyznom bardzo trudno było dostrzec siebie w kobiecej bohaterce" - stwierdziła.

"Największymi gwiazdami na świecie są kobiety"

Gwiazda filmu "Kramer kontra Kramer" zwróciła przy tym uwagę, że sytuacja znacznie się poprawiła, dzięki temu, że coraz więcej kobiet zajmuje najwyższe stanowiska w przemyśle filmowym. Meryl Streep przyznała, że jest pełna podziwu szczególnie dla kobiet producentek i reżyserek, które dokonały prawdziwego przełomu.

"Jest pewien postęp" – zauważyła Streep. "Największymi gwiazdami na świecie są obecnie kobiety, chociaż Tom Cruise nieodmiennie znajduje się na samym szczycie" – dodała żartobliwie 74-letnia aktorka.

Meryl Streep to nie tylko wybitna aktorka, ale także znana aktywistka walcząca o równouprawnienie w przemyśle filmowym. W 2015 r. Streep wystosowała pismo do członków Kongresu USA, wzywając ich do poparcia ustawy o równości płac. W 2019 r. ekonomiści z University of Huddersfield, opierając się na danych dotyczących filmów z lat 1980-2015, stwierdzili, że gwiazdorzy Hollywood zarabiali o 1,1 mln dolarów więcej na każdym filmie niż ich równie doświadczone koleżanki po fachu.

Źródło: The Guardian