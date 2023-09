Insulinooporność prowadzi do bezpłodności u kobiet? Oto, jak jej zapobiegać

Kawa to temat rzeka. Nie ma jednej odpowiedzi na to, czy jest zdrowa czy nie. Natomiast dzięki nowoczesnym metodom badania poziomu glukozy we krwi wniosek jest jeden: kawa przed posiłkiem podnosi poziom kortyzolu i glukozy, natomiast kawa po posiłku – nie. Mowa oczywiście czarnej kawie. Każda kawa ze śmietanką czy słodką posypką zdecydowanie nie poprawi naszego stanu zdrowia. Skoro już wspomniałam o kortyzolu z rana – jego wzrost powoduje zahamowanie pracy głównego hormonu płciowego GnRh, odpowiedzialnego za owulację, obniża aktywność seksualną i ilość produkowanej spermy. Kawa przed seksem jeśli chcemy zajść w ciążę? Mówię zdecydowane: nie. Wysoki kortyzol to również obniżona odporność. Uszkadza on komórki hipokampa i przyczynia się do rozwoju otyłości.

Coraz częściej mówi się również o hiperglikemii, czyli stanie podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Do czego może on prowadzić?

Jednym z najbardziej udokumentowanych naukowo zjawisk jest związek między nadmiernym spożyciem cukru, wysoką glikemią a zachorowaniem na raka. Wzrost poziomu glukozy to także przyspieszona glikacja kolagenu, czyli jego nieodwracalne uszkodzenie, a w efekcie przyśpieszone starzenie się organizmu. To dotyczy nie pojawiania się znienawidzonych przez kobiety zmarszczek, ale starzenia się i tkanek całego organizmu. Kolagen wchodzi w skład skóry, kości, rogówki oka, chrząstek stawowych i naczyń krwionośnych. Pilnowanie krzywej cukrowej jest kluczowe, by cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Nasuwa się pytanie: czy kiedyś ludzie odżywiali się lepiej?

Zasady, o których dziś mówię, dawniej były „normalnym” sposobem odżywiania. Drożdżówki i jogurty z cukrem weszły do naszej diety dopiero kilkadziesiąt lat temu. Wcześniej zaczynaliśmy dzień od ciemnego pieczywa i zsiadłego mleka pełnego bakterii dobroczynnych dla zdrowia naszych jelit. Po takim śniadaniu kobiety pracowały w domu, w gospodarstwie - były aktywne przez wiele godzin, co obniżało poziom glukozy i to bardzo skutecznie. Oczywiście umieralność z powodu chorób zakaźnych była ogromna, ale nie z powodu złego odżywiania. Najdłużej żyjące osoby na świecie to te, które jadły i żyły w sposób prosty, aktywny i blisko natury. Mam wrażenie, że dziś jest to dla zwykłego człowieka luksus. Warto więc już dziś wypracować nowe nawyki, zaczynając od śniadania. Pomyśleć wieczorem, jak ułożyć nadchodzący dzień i skomponować posiłki. Wprowadzając małe zmiany, możemy się spodziewać wielkich efektów.