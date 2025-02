Prawo serii w wypadkach lotniczych: Czy trzeba się bać, wchodząc teraz na pokład samolotu?

Czym może być spowodowana taka seria wypadków?

Zupełnie przypadkiem losowym. Każdy wypadek jest z innej przyczyny i nie widzę tutaj powiązań. Gdyby to były zdarzenia, które możemy ze sobą jakoś połączyć, na przykład u jednego przewoźnika, albo na jednym lotnisku, albo dla jednego typu statku powietrznego, to wówczas moglibyśmy szukać wspólnej przyczyny, łączyć fakty i domniemywać, że może być to czymś spowodowane. Natomiast to jest każdorazowo inny kraj, inny samolot, inny przewoźnik, inne okoliczności i zapewne inna przyczyna. Sądzę, że nie ma tu wspólnego mianownika.

Czy da się określić, kiedy te wypadki się skończą?

Tak jak się nie da określić, kiedy wypadek zaistnieje, tak samo nie można określić, kiedy się wypadki skończą. Jak już mówiłem, nie wierzę w tym przypadku w tak zwane prawo serii, więc każdy ten przypadek traktuję indywidualnie. Wypadki zapewne nigdy nie skończą się tak, że ich zupełnie nie będzie. Są niejako wpisane w istnienie lotnictwa. Standardy bezpieczeństwa są podnoszone, a więc statystycznie zdarzają się one coraz rzadziej, natomiast były i będą. Staramy się, żeby wypadki przede wszystkim jak najrzadziej zdarzały się w lotnictwie komercyjnym w przewozach pasażerskich liniowych, bo rzeczywiście wówczas ofiar jest wiele. Lecz tak naprawdę, w przeliczeniu na godzinę lotu i na pasażera, to są naprawdę bardzo niewielkie ilości.

Niestety i człowiek jest zawodny, i technika jest zawodna, więc pewnie nigdy nie uda się wyeliminować do zera wszystkich wypadków – czy to w lotnictwie, czy to w innych dziedzinach transportu. Jeżeli uznamy, że seria się kończy, kiedy jest jeden wypadek na rok, a nie np. jeden na miesiąc, to myślę, że pewnie niedługo będziemy mogli tak powiedzieć. Nie wierzę, żeby wypadków w najbliższym czasie dużo więcej mogło mieć miejsce.

Ale oczywiście, tak jak mówię, tutaj rządzi statystyka. Czasami jest tak, że przez wiele lat nic się nie dzieje, a czasami w krótkim okresie dzieje się dużo.