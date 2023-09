Afganki opuszczone przez świat

Kobiety nie mają możliwości udziału w sprawowaniu władzy na jakimkolwiek szczeblu, w tym udziału we władzy sądowniczej. Była to jedna z pierwszych ogłoszonych przez rząd talibów decyzji, podjęta jeszcze w sierpniu 2021 r. Ani jedna kobieta nie sprawuje dziś urzędu publicznego lub politycznego, a w służbie cywilnej na pracy zdalnej pozostaje ich ograniczona liczba.

Przed przejęciem władzy przez talibów rola kobiet w afgańskim życiu publicznym rosła, choć oczywisty był rozdźwięk między Kabulem a prowincją. Najnowszy raport ONZ potwierdza, że stanowiły 27 procent członków w niższej izbie parlamentu, 22 procent w izbie wyższej i 30 procent w służbie cywilnej. Ponadto, zajmowały ważne stanowiska w rządzie, niezależnych komisjach i sądownictwie. Niestety, wiele z nich było poddawanych krytyce i prześladowaniom. Po wycofaniu zachodnich wojsk, część zaangażowanych kobiet podjęła trudną decyzję o opuszczeniu Afganistanu z obawy przed represjami. Wiele z tych, które pozostały, nadal żyje w strachu, gdyż ataki odwetowe na byłe urzędniczki wciąż się zdarzają.

Jakby tego było mało, w grudniu zeszłego roku wprowadzono zakaz pracy kobiet dla organizacji pozarządowych, a w kwietniu 2023 roku dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niezmiernie skomplikowało to pracę międzynarodowych instytucji, które mimo lokalnych uwarunkowań starały się wspierać Afganki, poszukując długoterminowych rozwiązań. Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (UNDP) we współpracy z partnerami we wszystkich afgańskich prowincjach realizował na przykład programy kompleksowej strategii walki z ubóstwem, z których skorzystały dziesiątki tysięcy kobiet. Uczestniczki w trakcie kursów przyuczania do zawodów otrzymywały pensje lub kosze z żywnością. Była to kropla w morzu potrzeb, ale stanowiła praktyczny wkład w poprawę sytuacji. Obecnie, gdy aż 2/3 ludności Afganistanu wymaga pomocy humanitarnej w postaci co najmniej żywności i leków, przyuczanie do zawodu, tworzenie infrastruktury i organizowanie źródeł dochodu jest tym bardziej ważne.

Dla wielu kobiet była to kwestia przetrwania, szczególnie w sytuacjach, gdy nie mogły liczyć na wsparcie ze strony męskich członków rodziny. UNDP dokumentuje głosy kobiet, takich jak wdowa i matka pięciorga dzieci, która wcześniej nie miała żadnego źródła dochodu, co skazywało ją na ciągłe pożyczanie pieniędzy, lub dwudziestolatka, której ojciec jest uzależniony od narkotyków. Ta młoda kobieta jest jedynym faktycznym żywicielem, opiekunem i głową domu dla sześcioosobowej rodziny.

Od samego początku Afganki w Kabulu organizowały pokojowe demonstracje w proteście przeciwko talibskim praktykom, gotowe płacić za swoją odwagę. Aresztowane i torturowane były zwalniane dopiero wtedy, gdy deklarowały rezygnację z aktywizmu. Dotkliwe kary i aresztowania dotknęły także mężczyzn opowiadających się za prawami kobiet.

W najnowszym raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych specjalny sprawozdawca ds. Afganistanu stwierdził systematyczne wykluczanie kobiet z życia społecznego i prześladowanie oraz zasugerował możliwość popełniania przez talibów zbrodni przeciwko ludzkości. Użył nawet pojęcia „apartheidu ze względu na płeć”. Obecnie prawo międzynarodowe nie zawiera jego definicji, ale termin ten oznacza, że dyskryminacja i wykluczenie kobiet mają charakter systemowy i zinstytucjonalizowany.