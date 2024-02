Latanie będzie jeszcze bezpieczniejsze? Ważna zmiana przepisów coraz bliżej

Czas to pieniądz, zatem do rzeczy: to, że samolot jest najszybszym i bezpiecznym środkiem transportu, powtarza się powszechnie. Warto więc wiedzieć, dlaczego tak jest, i kto za tym stoi. Mały samolot czy duży - dla obsługi naziemnej lotniska jest równie ważny.

Reklama

We współczesnym świecie podróżowanie samolotem jest czymś oczywistym. Dla tych, którzy pracują za granicą, tydzień dzieli się na dwa dni w domu i pięć w pracy. Przelot samolotem może być chwilą odpoczynku lub czasem na dokończenie raportu, który za chwilę trzeba będzie złożyć zarządowi. Dla innych, niespokojnych duchem, samolot jest narzędziem służącym relokacji do odległych zakamarków świata. Daje szansę na realizację siebie. Świat pędzi, czas nie stoi, zatem trzeba się śpieszyć, by dotrzeć do celu jak najszybciej. Decydując się na lot samolotem, wkracza się na teren sformalizowanych procedur, którymi rządzi zasada bezpieczeństwa lotniczego. W locie za sterami samolotu siedzi licencjonowany personel lotniczy, na ziemi wspiera go specjalistyczny personel obsługi naziemnej.

Bezpieczeństwo — priorytet na każdym etapie obsługi

Bywa, że podróżni nie zgadzają się z dyspozycjami personelu lotniska. Bywa, że ktoś jest niezadowolony z powodu wyrzucenia cennego kosmetyku, pamiątkowego scyzoryka, złość może wywołać usunięcie z bagażu rejestrowego inteligentnego sprzętu elektrycznego zasilanego na baterie. Personel nie zawaha się upomnieć „niesfornego pasażera”. W czasie kontroli bagażu każdego skłoni do usunięcia z bagażu rzeczy niedozwolonych. Dla pasażera start samolotu jest niczym innym jak tylko rozpoczęciem podróży, lądowanie — jej zakończeniem. Dla ludzi dbających o bezpieczeństwo i prawidłowe przygotowanie lotniska i samolotu do startu, oznacza żmudny i wielogodzinny proces. Każdy samolot jest superważny, nie ma znaczenia, czy duży czy też mały, np. A318 dla 14–18 pasażerów.

Obsługa naziemna (ang. usługi handlingowe) to pojęcie, pod którym rozumiane się usługi wykonywane w porcie lotniczym na rzecz przewoźników lotniczych. Zalicza się do niej następujące kategorie działań: obsługę w zakresie administracji naziemnej i nadzoru, obsługę pasażerów, obsługę bagażu, obsługę towarów lub poczty, obsługę płytową, obsługę statków powietrznych, obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w materiały napędowe, obsługę w zakresie utrzymania statków powietrznych, obsługę w zakresie operacji lotniczych i czynności administracyjnych związanych z załogą, transport naziemny, obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych w żywność i napoje (catering). Innymi słowy: to np. dowóz autokarem pasażerów do samolotu, wchodzenie pasażerów na pokład, odladzanie samolotu i zapobieganie oblodzeniu, tankowanie, zabezpieczenie go na płycie lotniska podczas zawracania, wypychania, holowanie, sprzątanie pokładu etc. Ot, wydawałoby się, że przyziemna praca, jednak niezwykle ważna. Bezpieczeństwo lotnicze zaczyna się bowiem już na ziemi.

Działalność przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną regulowana jest przepisami prawa lotniczego, i uzupełniona procedurami operacyjnymi oraz porozumieniami dwustronnymi. Podlega nadzorowi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wymaga zezwolenia. W Europie grupa pracowników zatrudniona przy obsłudze naziemnej lotnisk jest największa w branży i liczy około 300 000 osób. Start i lądowanie samolotu dla każdego pasażera jest tylko rozpoczęciem i zakończeniem podróży lotniczej, dla personelu obsługi lotniska zaś to godziny odpowiedzialnej pracy, wykonywanej ściśle według określonych zasad. To zorganizowany system działający podobnie jak logistyka w pszczelim ulu. Za prawidłowe działanie lotniska odpowiedzialny jest zarządzający portem lotniczym. Do niego należy scentralizowana infrastruktura lotniska, którą odpłatnie udostępniana agentom handlingowym oferującym usługi na rzecz linii lotniczych, według ściśle określonych zasad. Na warszawskim Lotnisku Chopina działa kilkanaście firm świadczących usługi handlingowe.