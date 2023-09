Adwokat czy adwokatka, czyli o feminatywach w zawodach prawniczych

Doradczyni podatkowa Agnieszka Wnuk zauważa, że dyskusja publiczna wokół możliwości używania feminatywów przez przedstawicielki zawodów prawniczych toczy się od kilku tygodni. - Prawdopodobnie publikacja opinii przez samorząd radcowski to reakcja na pytanie zadane przez jednego z radców prawnych. Prawo do używania feminatywów moim zdaniem powinno być oczywiste i dla wielu osób jest, ale podejście poszczególnych samorządów nie jest jednolite – ocenia.

Zmiana języka i świadomości

Agnieszka Wnuk przypomina, że w grudniu ubiegłego roku komisja etyki samorządu radcowskiego wydała stanowisko, w którym wskazała, że forma żeńska, czyli „radczyni prawna” jest potoczna i może być używana tylko w życiu prywatnym. - Podkreślono, że forma „radca prawny” wynika z ustawy, a zatem przy wszystkich działaniach związanych z wykonywaniem zawodu należy posługiwać się wyłącznie formą męską; dotyczy to także informacji zamieszczanych na wizytówkach czy papierze firmowym.

Z drugiej strony, forma „adwokatka” została w pełni dopuszczona w stanowisku samorządu adwokackiego z 2021 r. - mówi ekspertka. - Dlatego chciałam upewnić się, czy w opinii samorządu doradców podatkowych, mogę posługiwać się formą „doradczyni podatkowa” nie tylko w komunikacji medialnej, ale także w sytuacjach formalnych, kiedy np. reprezentuję klienta przed sądem jako pełnomocniczka – wyjaśnia.

Jak dodaje, samorząd do tej sprawy jeszcze się nie odniósł. - Oficjalne zajęcie stanowiska jest bardzo ważne i potrzebne, co widać chociażby w dyskusji toczącej się wokół tego tematu. Dla mnie dowodzi ona jak bardzo głębokie zmiany świadomości są potrzebne, a one mogą się dokonać właśnie m.in. dzięki językowi – wskazuje ekspertka.