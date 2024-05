Śmierć korespondenta na scenie. Kobiety uczciły Waldemara Milewicza

Waldemar Milewicz, korespondent wojenny zginął w Iraku 7 maja 2004 roku. Razem z nim zabito 36-letniego operatora Mounira Abdallacha Bouamrane urodzonego z matki Polki w Algierze. Ich reportaże nadawano w czasie najwyższej oglądalności telewizyjnej. Milewicz w czasie kilkunastu ostatnich lat swojej aktywności zawodowej relacjonował wydarzenia z terenów konfliktów zbrojnych oraz wielkich katastrof. Znany jest z reportaży m.in. z Bośni, Czeczeni, Kosowa, Abchazji, Rwandy, Kambodży, Somalii, Etiopii, Rumuni, Turcji, Hiszpanii, Zatoki Perskiej. Był świadkiem okrucieństw w niejednej wojnie. Widział, jak umierają ludzie. Poznał ludzką bezwzględność, smak bezsilności obserwatora zdarzeń.

Grób Mounira Bouamrane na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim na warszawskich Powązkach.

Państwowy pochówek na warszawskich Powązkach, pośmiertny Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, dla biskich znaczy wiele, lecz życia żaden z bogów nie przywróci.

Przykład ataku na bezbronnych cywilów, nie jest jednostkowym krwawym incydentem wojny w Iraku, tak dzieje się na każdej wojnie. Znowu na usta ciśnie się pytanie, czy zabójca może zaznać spokoju po śmierci? Czy jego bóg otworzy przed duszą zabójcy bramy raju, nawet jeśli to uczynił zło na chwałę swego boga ?

Paradoks tragizmu Milewicza polega na tym, że swoją pracą zabiegał o czas najwyższej oglądalności, pisał o masowych morderstwach, o siekaniu ludzi maczetami, był świadkiem wielu okrucieństw. Czy wysłuchali go możni tego świata, czy gracze wielkiej sceny poświęcili mu chwilę uwagi? Nawet jeśli tak, to najwyraźniej mają inny pogląd na temat wojen. Putin dręczy Ukrainę wojną już drugi rok, stara się kontynuować imperialną politykę Cara Rosji Piotra Wielkiego, czuje się namaszczony i realizuje carski testament. W Palestynie to samo, jej ziemia drży od kilku tygodni (po raz kolejny) i kaleczona jest śmiercionośnymi rakietami Izraelczyków.

Jeśli zdarzenia wojenne nie dotykają ludzi bezpośrednio, zwykle życie toczy się według utartych prawideł, ludzie przyzwyczajają się do wojen toczących się poza granicami ich państw. Są jednak na świecie sprawiedliwi, którzy podobnie jak Milewicz, nie chcą milczeć, nie zgadzają się na przemoc. Wśród nich jest Wiesława Sujkowska, która zainspirowana historią Waldemara Milewicza, napisała tekst poświęcony tematyce wojennej i przeniosła go na scenę teatru. Spektakl trwa niewiele ponad godzinę, ale to wystarcza, by wstrząsnąć, by opowiedzieć, co czują ofiary wojny, co dzieje się z psychiką ludzką w czasie wojny, w jak haniebny sposób sąsiad może odebrać życie sąsiadowi, z którym zanim wszczęto wojnę, żył w zgodzie, jak może zachować się obserwator wojny, by „wykrzyczeć” sprzeciw wobec wojny.