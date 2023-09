Dojrzałość może być atutem przy poszukiwaniu pracy. Trzeba tylko umieć "switchować"

To prawda. Zwalniają je przed okresem ochronnym. Są już nawet zakusy, żeby tę granicę ochronną obniżyć o kolejne lata. Kiedy zaczynaliśmy prowadzić Flexi.pl, mówiliśmy o ludziach w wieku 50+, ale tak naprawdę myśleliśmy, że ich to jeszcze nie dotyczy. Teraz kierujemy się nawet do 45-latków. Trudno tych wszystkich ludzi nazwać seniorami, ale oni miewają takie same problemy ze znalezieniem pracy. To jest wykluczenie ze względu na wiek. Ageizm jest bardzo silny. Z takimi problemami mierzą się na przykład sportowcy, którzy po zakończeniu kariery nie zawsze mogą zostać trenerami.

Przekonują państwo, że młodzi są impulsem do zmian, ale równie potrzebne są doświadczenie, wiedza życiowa, spokój, rozsądek i równowaga.

Młodzi ludzie mogą być empatyczni, ale tej empatii też nabiera się wraz z doświadczeniem zawodowym, podczas spotkań z ludźmi. Kiedyś bardzo ważna była relacja mistrza i ucznia. Niekoniecznie musieli wykonywać te same zadania, ale ten pierwszy przede wszystkim dzielił się swoją wiedzą. Zapomnieliśmy o tym, jaka to wartość - we wszystkich dziedzinach. Bardzo mi się marzy, żeby Flexi.pl odbudowało mentoring, ale nie na zasadzie: wykupuję u mentora godziny i tak się od niego uczę. Chodzi o to, żeby w życiu zawodowym, w firmach mistrzowie mieli przynależne im miejsce. Żeby mogli skuteczniej dzielić się wiedzą, a nie tylko wykonywać zadania. To dotyczy i nauczycieli, i pielęgniarek, i menedżerów, właściwie wszystkich zawodów. Pracodawcy powinni już zrozumieć, że sytuacja demograficzna wymusi na rynku pracy docenienie tego typu ról.

Młodzi też muszą zrozumieć, że nie można mieć za mentora "wujka Google'a".

To się powoli dzieje. Do niedawna byłam trochę przerażona tym zupełnie najmłodszym pokoleniem – Z. Teraz widzę, że "zetki" są bardziej zaktywizowane i chcą się uczyć, niż to średnie pokolenie, któremu się wydaje, że po 10 latach pracy już wszystko wie i wszystkie rozumy pojadło. Młodzi już zaczynają widzieć, że nie wszystkiego można się nauczyć od "wujka Google'a". Jestem optymistyczna, jeśli chodzi o zmiany w tym zakresie, ale to oczywiście nie wydarzy się od razu.

Komu poleca pani Flexi.pl przede wszystkim?