Dobra relacja z pieniędzmi? Przede wszystkim trzeba zdefiniować własne granice zamożności

Jakie szkodliwe przekonania o pieniądzach widzi pani w Polsce? Napisała pani w książce, że jest ich bardzo wiele.

Jako Polacy mamy duży problem z pieniędzmi. To jest temat tabu, o którym się nie rozmawia. Uważamy, że pieniądze są złe, że ludzie, którzy mają pieniądze, są źli. Najczęstsze przekonania są takie, że uczciwie nie można się dorobić. Że pieniądze krzywdzą ludzi i wtedy przestaje się dbać o relacje. Że są brudne i są źródłem wszelkiego zła. Dlatego mamy wewnętrznie sprzeczne przekonania, Chcę mieć pieniądze i nie chcę, bo trochę się tego wstydzę, boję się to pokazać. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod postami zamożnych ludzi w mediach społecznościowych, by zobaczyć, że to przekonanie jest ciągle wzmacniane.

Kolejne ważne i bardzo szkodliwe przekonanie dotyczące oszczędzania: uważa się, że jeśli uczciwie zarabiasz, to nie masz z czego odkładać. Ale nie mamy oszczędzać wtedy, gdy mamy dużo pieniędzy. Mamy oszczędzać po to, żeby mieć pieniądze. Badania pokazują, że każdy prawdziwie zamożny człowiek zawsze oszczędzał, niezależnie od tego, jak dużo zarabiał. Żeby mieć dobre relacje z pieniędzmi, musimy oszczędzać, mieć swój plan, ile wydajemy, a ile zostawiamy. Musimy czuć się bezpiecznie - a to właśnie dają nam oszczędności. Kupują nam bezpieczeństwo.

Bardzo często Polacy uważają, że nie mają z czego oszczędzać. To nieprawda. Trzeba po prostu mieć plan, wiedzieć, ile chce się oszczędzić i wydawać tylko to, co zostaje po odłożeniu oszczędności. Cały czas mamy z tym problem. Druga kłopotliwa kwestia to to, że pieniądze szybko znikają, więc lepiej tego nie wydawać. To widać w codziennych zachowaniach. Na przykład kiedy mamy w portfelu 200 zł, to myślimy, że lepiej ich nie rozmieniać, bo wtedy szybko znikną. Co to mówi o nas? Że nie mamy zaufania do siebie, że to nie my tutaj podejmujemy decyzje, a prawda jest taka, że pieniądze same się nie wydają i to my je wydajemy - więc ważne jest poczucie, że mamy kontrolę. My jako Polacy wierzymy często w zewnętrzne siły bardziej niż w nasze własne, jakbyśmy nie mieli na nic wpływu. To z kolei fatalne efekty: nie chodzimy na wybory, nie bierzemy udziału w publicznych dyskusjach i nie oszczędzamy. Co więcej: jesteśmy roszczeniowi wobec tych, którzy mają pieniądze. Mamy coraz większe przekonanie, że ktoś ma nam coś dać, że ma się nami zaopiekować, że nam się należy.

Uważamy też często, że oszczędzanie jest trudne, że to jest poświęcanie się, odmawianie sobie wszystkiego. To się łączy z przekonaniem, że – raz się żyje, więc trzeba wydawać jak szaleni. W tym przypadku szaleni oznacza "wydaję, co mam, bo nie wiadomo, czy jutro będę żył”.

Mamy też bardzo niekorzystne przekonania co do inwestowania, że to jest tylko dla bogatych, że na tym się tylko traci. To jest też efekt bardzo niskiej wiedzy ekonomicznej i finansowej, a ze względu na wspomniane już przekonania nie próbujemy jej poszerzać. Wierzymy, że to tylko dla bogaczy, dla oszustów, dla tych, co mają „chody” lub dla ludzi specjalnego talentu.