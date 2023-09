Robienie makijażu w pociągu zakazane? Skandal w Chinach

Prawda leży po środku?

W opozycji do oburzenia internautów stanęli chińscy urzędnicy z China Railways, którzy w komentarzu dla oficjalnej gazety komitetu prowincji Guangdong Komunistycznej Partii Chin "Nanfang Daily" podali, że "incydenty związane z makijażem", takie jak ten z kontrowersyjnego nagrania, należą do najczęściej zgłaszanych przez pasażerów skarg.

Z kolei państwowe media w komentarzach w mediach społecznościowych proszą internautów, aby nie nadinterpretowali filmu. Zwracają uwagę, iż nie zakazują wykonywania makijażu w pociągach, a jedynie chcą zadbać o komfort pasażerów, którym może to przeszkadzać.

Chinki i make-up: Szersze spojrzenie na sprawę

Cosmetic China Industry opublikowało dane, z których wynika, że kosmetyki i produkty do makijażu są w Chinach najpopularniejszym produktem kupowanym w Internecie, a chiński rynek kosmetyczny jest drugim co do wielkości w tym sektorze na świecie.

Badanie „The global beauty industry: Colorism, racism, and the national body” przeprowadzone przez socjolożkę Meeta Jha pokazuje, że w Chinach uroda odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o pozycję społeczną - niezależnie od wieku, klasy i pochodzenia etnicznego. Z kolei z badań marketingowych korporacji Nielsen wynika, że Chinki codziennie poświęcają prawie godzinę na nakładanie kosmetyków, a 20 proc. mężczyzn uwielbia to, że noszą one makijaż.

Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego coś, czego wymaga od kobiet chińskie społeczeństwo, wykonywane publicznie staje się tematem budzącym kontrowersje?

Czy makijaż to największy problem w chińskiej komunikacji miejskiej?

Chinki regularnie padają ofiarami napaści seksualnych w pociągach. Według ogólnokrajowego badania przeprowadzonego w 2015 r. przez „China Youth Daily” ponad połowa z 1117 respondentek przyznała, że doświadczyła jakiejś formy molestowania seksualnego w autobusie lub metrze.