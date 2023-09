Jak często Polka myśli o seksie? Zaskakujące wyniki nowego raportu

Patrycja Wonatowska: „Podejście Kościoła w Polsce do seksualności jest bardzo pruderyjne. Nie widzę sensu poddawania terapii osoby, która eksponuje swoją seksualność. To Kościół powinien się »sterapeutyzować«, przemyśleć swoje zasady, które w moim przekonaniu nie przystają dzisiaj do życia przeciętnych ludzi. Wygląda na to, że Kościół chce pozbawiać człowieka jego seksualności, jego pragnień. Gdyby nie celibat, sprawy ks. Dębskiego mogłoby nie być”.