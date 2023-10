Prognozy Statisty przewidują, że światowy rynek biżuterii używanej wzrośnie z szacunkowych 444 mln dolarów w 2021 r. do oszałamiających 1,3 mld dolarów w 2027 r. Z kolei wg badań przeprowadzonych przez McKinsey wynika, że rynek biżuterii vintage wyprzedzi rynek nowej biżuterii do 2025 r. i osiągnie aż 30% całej branży.

Inwestycja, którą możesz nosić teraz, a wydać później? Brzmi jak najlepsza inwestycja. Taka na wagę złota. Szlachetnej biżuterii nie kupuje się jednak w centrach handlowych, ale na specjalnych aukcjach i w specjalnie dedykowanych galeriach. Takiej jak ta prowadzona przez Lenę Szyburską-Niewczas, właścicielkę Brylantowych Historii - Galerii Unikatowej Biżuterii Vintage.

*** Bogacący się Polacy coraz bardziej interesują się biżuterią vintage. Najprawdopodobniej najdroższą biżuterią, jaką kiedykolwiek wystawiono w Polsce na sprzedaż był naszyjnik „Julia” zaprojektowany przez Marca Newsona dla legendarnej, francuskiej marki Boucheron. Wartość klejnotu wykonanego z białego złota, 2 tys. kamieni szlachetnych, w tym 423 diamentów oraz 1739 szafirów z 2,5-karatowym głównym diamentem, oszacowano na 20-25 mln zł, jednak dokładną transakcję objęto była tajemnicą.

Czy diamenty są wciąż najlepszym przyjacielem dziewczyny?

Lena Szyburska-Niewczas: Oczywiście! Nie tylko dlatego, że stanowią najpiękniejszą ozdobę, ale z bardzo przyziemnego powodu - w czasach inflacji są po prostu najlepszą lokatą. Zainteresowanie biżuterią vintage, także w Polsce, rośnie z roku na rok. Główną przyczyną jest to, że złoża diamentów są na wyczerpaniu. Diamenty są przecież wieczne, ale nie ich złoża. Szacuje się, że jeśli żadne nowe pokłady nie zostaną odkryte, to zasoby tych kamieni skończą się w ciągu najbliższych 20 lat. A podstawowe prawo podaży i popytu mówi, że kiedy mamy niską podaż, a duży popyt na dany towar, to jego cena rośnie. Dokładnie to dzieje się w przypadku biżuterii vintage. Tak więc, jeśli kupisz diament po uczciwej cenie i zadbasz o kamień, możesz spodziewać się wzrostu wartości w czasie. Warto szukać okazji, na aukcjach, w internecie, w galeriach vintage – tu ceny są przystępne i „próg wejścia” jest stosunkowo niski, a opłacalność oraz pewność inwestycji wysokie. W ostatnich latach (covid i wojna w Ukrainie) sprawiły, że ceny unikatowej biżuterii vintage cały czas rosną. Podczas inflacji warto pamiętać, że kamienie szlachetne i kruszce bardzo opornie poddają się wpływowi kursów walut i wahaniom na giełdzie. Ryzyko spadku ich wartości jest wręcz minimalne.