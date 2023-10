Sophie Marceau napisała książkę o kobietach. „To impuls, obietnica życia”

„Czy wiesz, jak być kobietą” – zapytał Sophie Marceau dziennikarz Simon Brunfaut, a ona odparła: „Nauczyłam się tego, obserwując inne kobiety”. To im poświęciła trzynaście opowiadań i siedem wierszy zebranych w jej drugiej książce „La Souterraine”. „Kobieta to impuls, obietnica życia. Tam, gdzie jest kobieta, tam jest nadzieja” – mówi 57-letnia aktorka, reżyserka i pisarka.



Dojrzewanie do kobiecości

W wywiadzie wróciła do czasów swojego dzieciństwa. Wspominała, że wtedy kobiety chodziły do pracy w polu, do fabryk. Ona sama jako mała dziewczynka nie miała pewności siebie. Jej świadomość ciała ograniczała się do wiedzy, że ma ręce, nogi i to wszystko. Kobiecość nie była przedmiotem rozważań dziewcząt w tamtej rzeczywistości. Była długoletnia partnerka Andrzeja Żuławskiego do bycia kobietą dojrzała z wiekiem. Musiały minąć długie lata, aby zmieniło się również jej postrzeganie męskości. Zdaniem Sophie Marceau mężczyźni muszą ustępować pola kobietom, które nie są już uległe i nie dają się z łatwością zamykać w domach.



Sophie Marceau, która w show-biznesie zadebiutowała w wieku 13 lat, skomentowała też zmiany, jakie nastąpiły w przemyśle rozrywkowym, odniosła się do roli celebrytów. Podkreśliła, że odchodzimy od społeczności, która spotykała się w kinie, na rzecz indywidualnego oglądania filmów, stąd trzeba ich produkować znacznie więcej, by zaspokoić gusta rozproszonej widowni. „Kino jest teraz wszędzie, straciło jednak niepowtarzalny charakter sali, która jednoczyła ludzi. Stało się indywidualne” - ubolewa gwiazda francuskiej kinematografii.

W poezji nadzieja

Inny wymiar ma również podejście do twórców. „Sława bardzo się zmieniła. Jesteśmy dziś bardziej znani z tego, kim jesteśmy, niż z tego, co robimy” – powiedziała i dodała, że kiedy stajesz się sławny, spada na ciebie odpowiedzialność za twoich odbiorców i to, jaki wywierasz na nich wpływ.