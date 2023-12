W słynnej Galerii Wiktora Emmanuela II, najstarszym działającym centrum handlowym w mieście, w tym roku stanęła choinka inna niż wszystkie. Spektakularne świąteczne drzewko stanowi już tradycję. Tym razem jednak trudno opisać je inaczej, niż jako instalację.

Zaskakująca choinka Gucci w Mediolanie

Nagranie z momentu zapalenia światełek trafiło do mediów społecznościowych Commune di Milano (portal można opisać jako polski odpowiednik strony urzędu miasta). Inicjatywę podjęła marka Gucci, której miejsca ustąpił austriacki jubiler Swarovski.

Inauguracja odbyła się 5 grudnia, a pojawili się na niej: burmistrz Mediolanu – Giuseppe Sala, dziennikarka – Anna Dello Russo, a także dyrektor generalny Gucci – Jean-François Palus i włoska aktorka – Margherita Buy.

W przeciwieństwie do luksusowego domu mody poprzednia marka stawiała na klasykę. Natomiast tegoroczna choinka składa się z... 78 pudełek na prezenty sygnowanych kultową klamrą Gucci Horsebit. Mierzy osiem metrów wysokości. Większe wrażenie robi jej wartość. To aż milion euro, czyli ponad 4,3 miliona złotych. Nie zabrakło też ogromnego podestu, na którym widnieje wielki napis Gucci. Instalacja nosi nazwę ''Dar miłości'', chociaż trudno ocenić czy nawiązuje do świątecznej czułości z bliskimi, czy raczej do wydawania pieniędzy na drogie upominki.