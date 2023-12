- Pamiętajmy, że w biznesie nie ma płci. Są tylko zajmowane stanowiska. Podawanie dłoni zawsze odbywa się na stojąco i, co ważne, nigdy nie przez biurko czy stół. Jeżeli chodzi o przepuszczanie w drzwiach, to niezależnie od płci pierwszeństwo mają osoby wyżej w zawodowej hierarchii. W niektórych sytuacjach biznesowych danie pierwszeństwa kobiecie może być nawet uznane za gest o charakterze seksistowskim - podkreśla ekspertka.

Całowanie kobiety w rękę - jak i kiedy?

Renata Wrona informuje, że jedyną sytuacją, w której można sobie pozwolić na gest nawiązujący do pocałunku w dłoń, jest powitanie starszej pani - w wieku powyżej 80 lat. Wówczas faktycznie jest to wyraz szacunku. Trzeba jednak pamiętać, aby i tu nie pojawiał się intensywny dotyk ust zostawiający ślad na skórze. Cmoknięcie powinno być kurtuazyjne, centymetr od skóry. Ważne jest, aby odpowiednio się ukłonić.

- Jeśli już mężczyzna decyduje się ucałować kobietę w rękę, to wówczas pochyla się do wysokości dłoni, ale w żadnym wypadku nie podnosi jej sobie do ust - wyjaśnia trenerka etykiety. - Jeśli chodzi o młode pokolenie, to w ogóle należy zrezygnować z gestu, o którym mowa. Jest równouprawnienie, kobiety zarabiają, płacą za siebie i również nie chcą być całowane w dłoń. Tym bardziej że w sytuacjach biznesowych taki gest jest przejawem umniejszenia kobiecie - tłumaczy.

Mimo że całowanie kobiety w dłoń od dawna uznawane jest za nietaktowne, to niektórzy mężczyźni wciąż trzymają się tego zwyczaju. Ekspertka wyjaśnia, co można zrobić w takiej sytuacji.

- Kobieta podaje rękę do uścisku w określonej pozycji - ułożoną bokiem, z odstającym kciukiem i czterema palcami obok siebie. Jeśli czuje, że mężczyzna starszej daty odwraca dłoń do pocałunku, to faux-pas byłoby jej zabieranie i mówienie, że sobie tego nie życzy. Jeśli do tego dojdzie, to kulturalniej jest udawać, że nic się nie stało - radzi.