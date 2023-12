Pokolenie Z na zakupach online. Młodzi są skłonni dopłacić dla dobra środowiska

Ekspert zachęca do tego, żeby każdy z zakupów przemyśleć i nie kupować pod wpływem impulsu. Podkreśla też, że jeżeli ktoś nie jest pewny wyglądu produktu w rzeczywistości, to może skorzystać z opcji fachowo nazywanej ROPO (Research online, purchase offline — oglądaj online, kupuj offline).

Zrównoważone zwroty produktów kupionych online

Obecnie w dużej części sklepów internetowych istnieje możliwość zwrotu zakupów za pomocą paczkomatu. To rozwiązanie jest korzystne dla środowiska. Kurier nie musi odbierać każdej paczki osobno, ale zabiera wszystkie na raz. - To nie generuje aż tak dużego śladu węglowego, tym bardziej że niektóre firmy dostarczające przesyłki korzystają z samochodów elektrycznych — dodaje Szymon Bujalski.

Pojawia się jednak pytanie, czy tak łatwy sposób zwrotów nie wpływa na większą chęć kupowania rzeczy, do których klient nie jest przekonany. Ekspert stwierdza, że możliwość szybkiego zwrócenia produktu wpływa korzystnie na zaufanie do marki.

- Z danych jasno wynika, że im łatwiejszy zwrot, tym klient ma większe zaufanie do marki. Mimo to firmom zależy na tym, by konsumenci nie odsyłali zakupionych rzeczy. Jednym z wyrazów dbałości o to są m.in. szczegółowe opisy i wierne zdjęcia produktów - mówi Bujalski.

Dodaje, że zwroty nie są niczym złym, ale to po stronie e-commerce leży odpowiedzialność, by je minimalizować. Co ciekawe, w okresie poświątecznym liczba zwrotów wzrasta jedynie o 1-2 proc.