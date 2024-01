Osoba biorąca zwierzaka musi zdawać sobie sprawę, że to stworzenie może inaczej zacząć zachowywać się w domu, niż zachowywało się w schronisku. Należy uzbroić się w cierpliwość, być wyrozumiałym dla zwierzaka, nie fundować mu od razu odwiedzin "cioć i wujków", nie kąpać zaraz po przyjściu (są inne sposoby na usunięcie z sierści schroniskowego zapachu), nie biec do weterynarza, jeśli nie ma ku temu istotnej potrzeby. Zwierzę na pewno wyszło ze schroniska z kompletem szczepień i książeczką zdrowia. Warto przygotować się na różne niespodzianki, które mogą zdarzyć się na początku, np. nietrzymanie czystości albo problem z zostawaniem samemu w domu. Absolutnie nie wolno spuszczać psa ze smyczy podczas spacerów. W przypadku kotów – nie należy wypuszczać na nieosiatkowany balkon. Powinno się też sprawdzić, czy uchyły w oknach nie są na tyle szerokie, by kot chcąc wyjść, nie utknął we framudze okna. Na pewno należy być w ścisłym kontakcie ze schroniskiem, które wydało zwierzaka i informować je o niepokojących zachowaniach podopiecznego, gdyby takie się pojawiły.

Miejmy również na uwadze, że pies czy kot ze schroniska potrzebuje na początku dużo spokoju. Kot, zwierzę postrzegane ogólnie jako szczególnie introwertyczne, przez pierwsze 2-3 dni może chować się w zakamarkach mieszkania, wychodzić na jedzenie i za potrzebą tylko w nocy.

Czy istnieją jeszcze inne sposoby, w jakie można wesprzeć zwierzaki w trakcie mrozów?

Jeśli zwierzę przebywa w kojcu zewnętrznym, to podczas silnych mrozów byłoby wyjątkowo wskazane zabrać je do ogrzewanego pomieszczenia. Byłoby wspaniale, gdyby mogło spędzać czas z domownikami. Ewentualnie można umieścić je w ogrzewanym garażu czy innym tego typu pomieszczeniu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy ocieplić psią budę styropianem od wewnątrz, zabudowując styropian sklejką, aby ochronić go przed wygryzieniem przez lokatora. Nie wkładamy do budy tekstyliów czyli koców, kołder czy prześcieradeł. Szybko zamokną i pies będzie leżał na wilgotnym podłożu, co nie będzie dobre dla jego zdrowia. Można założyć pupilowi psie ubranie typu kurtka czy narzutka zapinana na rzepy. Należy wyłożyć wnętrze budy znaczną ilością słomy (nie siana!). Słoma działa ocieplająco, psiak będzie leżał na niej, a wilgoć z powietrza opadnie na dno budy. Warto zapewnić psu wysokokaloryczne jedzenie. Najlepiej zadbać o to, aby były to gotowane posiłki. Trzeba też często zmieniać wodę, ponieważ w niskich temperaturach ona szybko zamarza. A każde zwierzę, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, musi mieć zawsze dostęp do czystej i świeżej wody. Wbrew pozorom, pragnienie może dokuczać mu nie tylko podczas upału.