Pierwsza kobieca marka przeciera szlaki w drodze do F1

W świetle tak wyśrubowanych wymagań włączenie się w działalność F1 Academy damskiej marki kosmetycznej pozwala zwiększyć szansę młodych zawodniczek na udział w prestiżowej klasie wyścigów, przeznaczonej dotychczas głownie dla mężczyzn. Charakterystyczne logo z czerwonymi ustami, pomadką i hasłem Make Up Your Destiny pojawiło się na samochodzie teamu Rodin Motorsport, który poprowadzi m.in. francuska zawodniczka Lola Lovinfosse. Będzie to jej drugi sezon w F1 Academy. Za kierownicą magentowego bolidu zasiądzie w kombinezonie sygnowanym logo marki i nie pozostawiającym złudzeń co do tego, kto sponsoruje jej starty. – Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dołączyć do Charlotte Tilbury i Rodin Motorsport Team. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie sezonu. Pracowaliśmy ciężko z ekipą i jestem gotowa do walki – przyznała dotychczasowa trzykrotna zwyciężczyni zawodów F1 Academy.

Odważcie się marzyć

Charlotte Tilbury, założycielka i dyrektorka firmy kosmetycznej pod własnym nazwiskiem, jest obecna na rynku od ponad 25 lat. Po licznych sukcesach na polu zawodowym Brytyjka postanowiła połączyć siły z Susie Wolff, aby torować młodym zawodniczkom drogę do startu w zawodach Formuła Motorsport Limited. – Dawanie ludziom siły i wiary we własne możliwości od zawsze było moją pasją i głównym celem życiowym – przyznaje. – Podobne marzenia ma Susie Wolff oraz wszystkie zawodniczki F1 Academy. Moja marka ma służyć każdemu i z taką myślą ją tworzyłam. Jestem niezwykle dumna z tego, że reprezentując pierwszą kobiecą markę kosmetyczną mogę wspierać te niesamowite młode zawodniczki w ich drodze do sukcesu w rozpędzonym świecie Formuły 1 – można przeczytać we wpisie na stronie internetowej marki.

Pasję i entuzjazm Tilbury podziela Susie Wolff, która podkreśla, że F1 Academy pozwala młodym kobietom wzmocnić wiarę w siebie i podążać za marzeniami, niezależnie od przeciwności. – Naszą misją jest zmiana dostępu do tego męskiego sportu, docenienie młodych pionierek w tej dziedzinie oraz inspirowanie nowych pokoleń do rozpoczęcia kariery w sportach motorowych. Nasz przekaz pod ich adresem jest bardzo prosty: odważcie się marzyć! – dodaje.

W dotychczasowej historii F1, sięgającej 1950 roku, jedynie dwie kobiety wystartowały w zawodach Grand Prix: Maria Teresa de Filippis w 1958 oraz Lella Lombardi w 1976 roku. Obecność kobiecej marki wśród sponsorów F1 Academy oraz sukcesy młodych zawodniczek mogą przyczynić się do zmiany tego trendu. Jak przyznają założyciele powstałej w 2023 roku F1 Academy, zmiany nie wydarzą się z dnia na dzień, jednak powolny postęp jest już widoczny. W świecie Formuły 1 można liczyć na to, że przy każdych kolejnych zawodach, z których pierwsze zaplanowane są na 7-9 marca w Arabii Saudyjskiej, tempo tych zmian będzie tylko rosło.