Mężczyźni w Japonii przechodzą kryzys tożsamości. Jakie mają dzisiaj oczekiwania wobec kobiet?

Okazuje się, że nie tylko kobiety, ale również sami mężczyźni są zmęczeni konserwatywną kulturą, w której role płciowe są bardzo wyraźnie zarysowane, na co zwraca uwagę „The Economist”. Autor artykułu określa zjawisko jako „kryzys tożsamości”, którego doświadczają japońscy mężczyźni.

Magazyn cytuje wyniki ankiety, którą w 2022 roku przeprowadzili wśród Japończyków aktywiści z organizacji pozarządowej Lean In Tokyo. Z badania wynika, że ponad 60 procent japońskich mężczyzn czuje przytłaczającą presję w pracy, gdzie wymaga się od nich „męskiego” zachowania, a więc manifestowania pewności siebie i specyficznego, niemal agresywnego sposobu bycia.

Japońscy mężczyźni nie chcą być „mokrym, zwiędłym liściem”

Rezultaty tego zjawiska są tragiczne. W Japonii mężczyźni popełniają samobójstwa dwa razy częściej niż kobiety. Dodajmy, że współczynnik samobójstw jest w tym kraju najwyższy z całej grupy G7.

Silny patriarchat w Japonii scementował dodatkowo okres powojenny. W odróżnieniu od krajów Zachodu, rząd Japonii zrzucił misję odbudowy gospodarki na barki mężczyzn. Zadaniem kobiet było dbanie o dom i macierzyństwo – o wyższym wykształceniu i karierze zawodowej nie było mowy.

Jednym z rezultatów takiego układu jest zjawisko, które Japończycy określają jako „nureochibazoku”, czyli dosłownie: „mokry, zwiędły liść”. To metaforyczne określenie odnosi się do kondycji społecznej japońskiego mężczyzny, którzy przeszedł na emeryturę.

Nureochibazoku to emerytowany Japończyk-pracoholik, który po dekadach poświęcania praktycznie całego swojego czasu na pracę, nie ma żadnych pasji ani przyjaciół. Jedyne, co mu pozostaje, to bierne tkwienie w domu i podążanie za żoną – trochę jak liść, który przyczepił się do buta.