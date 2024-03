Suknia projektu Angeliny Jolie po raz pierwszy na czerwonym dywanie

„Jak we wszystkich projektach Atelier Jolie, celem jest sprawienie, aby ubrania były zarówno bardzo osobiste, jak i kreatywne” – opowiada Angelina Jolie. „Chciałam stworzyć stylizację inspirowaną kreatywnością Suleiki i jej miłością” – mówiła dziennikarzowi „Vogue’a”. Uzupełniła stylizację ręcznie robioną biżuterią z diamentami, stylizowaną na lata 70. XIX wieku, autorstwa Neila Lane’a.

Suleika Jaouad przyznaje, że zaskoczyła ją ilość konsultacji, które z nią przeprowadzono podczas projektowania kreacji i jak bardzo był to proces oparty na współpracy. "Angelina chciała, aby nie była to tylko część garderoby oszałamiająca wizualnie, ale taka, która ma duszę i znaczenie. To było wyjątkowe podejście do mody" – podkreśla dziennikarka.

