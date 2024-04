Raport: samotne matki bardziej narażone na ubóstwo. Wskazano powody

Analitycy podkreślają, że na zjawisko ubóstwa w gronie samotnych matek mają wpływ nie tylko zbyt niskie dochody i rosnące koszty życia wynikające z inflacji, ale również konieczność opiekowania się dzieckiem. Zmusza to kobiety do podejmowania pracy co najwyżej na niepełny etat lub zatrudniania się tylko na pewien czas.

„Feminizacja” ubóstwa

Analitycy z EAPN podkreślają jednocześnie, że ubóstwo ma wymiar nie tylko materialny, ale również psychiczny. Trudna sytuacja finansowa i niepewność jutra sprawia, że na zjawisku tym cierpi także kondycja psychiczna osób zagrożonych lub zmagających się z ubóstwem. Cierpieniu psychicznemu towarzyszy poczucie bezradności i wykluczenia.

Choć liczba osób zagrożonych ubóstwem spadła w ciągu ostatnich dwóch latach o prawie 280 tysięcy osób, to zdaniem autorów raportu tempo tego spadku jest zbyt wolne, a starania państw członkowskich, aby go przyśpieszyć — niedostateczne. Badacze podkreślają jednocześnie, że polityka niektórych krajów członkowskich — w tym Polski — nie napawa optymizmem.

W ostatnim czasie rządy poszczególnych krajów cięły wydatki na sektor publiczny lub planują zrobić to jeszcze w 2024 roku. Członkowie polskiej odnogi EAPN zwracają uwagę na możliwość wprowadzenia cięć w sektorze świadczeń społecznych w naszym kraju i przerzucenie wydatków z budżetu państwa na obronność — rzecz jasna ze względu na trwającą agresję Rosji na Ukrainę.

W takim kierunku poszły na przykład Czechy, gdzie w październiku ubiegłego roku wprowadzono politykę „zaciskania pasa”. Z kolei w przypadku Niemiec eksperci ostrzegają, że cięcia budżetowe mogą obniżyć wysokość zasiłku na dziecko nawet o 80 proc.