Nie ma zaskoczenia, że wielu opiekunów psów z trudem opiera się namowom psa, aby wyjść z domu – przyznało to 45 proc. badanych z tego grona. Z kolei prawie połowa stwierdziła, że to nie oni wyprowadzają psa – to raczej pies „wyprowadza” ich.

Wydaje się, że roli psa w zachęcaniu do aktywności fizycznej są świadomi również ci, którzy nie mają w domu czworonoga. Aż 77 proc. osób z tego grona przyznało, że dzięki psu miałyby one większą motywację do ćwiczeń.

Kolejne dane przemawiają za adopcją psa. Polscy właściciele psów spędzają w ruchu średnio 180 minut tygodniowo, podczas gdy ci, którzy ich nie mają – średnio o pół godziny krócej.

Trudno odmówić pupilowi spaceru. Korzysta na tym nie tylko ciało

To wszystko ma realny wpływ na zdrowie psychiczne, o czym świadczą wyniki danych dotyczących tak zwanego Indeksu Dobrostanu Psychicznego respondentów. Indeks oblicza się na podstawie średnich ocen dziesięciu kategorii emocjonalnych i poznawczych w skali od 1 (wartość najniższa) do 10 (wartość najwyższa).

W Polsce właściciele psów otrzymali średnio 61 punktów na 100 możliwych, czyli aż 10 punktów więcej w porównaniu z osobami, które nie mają psa. Jednocześnie aż 76 proc. posiadaczy psów stwierdziło, że spacer z psem zmniejsza u nich poziom stresu, zaś 83 proc. zauważa u siebie poprawę nastroju po spacerze.