Slow Cardio – ten rodzaj aktywności fizycznej bije rekordy popularności

Rozciąganie jest też niezbędne po zakończonej wspinaczce. Oprócz tradycyjnych ćwiczeń niewymagających dodatkowych akcesoriów, Julie Floyd Jones zaleca rozciąganie przy użyciu wałków czy rollerów do masażu.

Choć opisana metoda niesie ze sobą mnóstwo korzyści zdrowotnych, trenerka zaleca stosowanie jej maksymalnie 3 razy w tygodniu, w pozostałe dni skupiając się na pracy nad innymi partiami mięśni oraz koniecznie rezerwując czas na regenerację.

Trening nie dla każdego

Taki rodzaj ćwiczeń nie jest wskazany dla osób z dolegliwościami mięśni tułowia, pleców, kolan czy kostek, ponieważ to właśnie te partie ciała są najbardziej podatne na kontuzje podczas wspinaczki.

Jeśli pogoda za oknem nie zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, a bieganie nie należy do ulubionych ćwiczeń, alternatywa w postaci treningu Slow Cardio przy użyciu metody 12-3-30 może okazać się ciekawym rozwiązaniem. Gdy ktoś nie lubi kurczowo trzymać się narzuconych schematów lub nie ma dobrej pamięci do cyferek, parametry może dostosować do własnych możliwości, poszukując takich, które w danym momencie będą najkorzystniejsze i najlepiej dopasowane do kondycji i indywidualnych możliwości ćwiczącego.

Źródła: