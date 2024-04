Gdy na platformie Douyin, chińskim odpowiedniku TikToka, jedna z użytkowniczek zamieściła filmik prezentujący jej stylizację w pracy, innym internautom pomysł ten na tyle przypadł do gustu, że natychmiast zaczęli ją naśladować. Ubrana w kapcie, spodnie od piżamy, długą wełnianą sukienkę, czapkę kominiarkę i lekko podniszczone rękawice — tak zabezpieczyła się przed panującym w jej miejscu pracy chłodem. Wielowarstwowa stylizacja nie spodobała się przełożonej Kendou S, która opisała ją jako „obrzydliwą” (ang. „gross”) i w trosce o wizerunek firmy, nakazała pracownicy dobór bardziej stosownych strojów.



Reklama

Ubierają się tak, jak lubią

Filmik polubiło 735,000 osób i udostępniło ponad milion użytkowników mediów społecznościowych, a trend „gross outfits at work” szybko znalazł naśladowców. Doceniono bezkompromisowość w kompletowaniu stylizacji dostosowanych do trudnych warunków pracy oraz zapewniających komfort i ciepło również w trakcie godzin spędzonych na dojeździe do oddalonych o wiele kilometrów firm. – Chcę się ubierać się tak, jak lubię – podkreśla Cindy Luo, prezentująca swoje ubiory na platformie Xiaohongshu, chińskim odpowiedniku Instagrama. – Moim zdaniem nie warto wydawać pieniędzy na strojenie się do pracy, skoro przychodzę tam po prostu posiedzieć przez osiem godzin – wyznaje projektantka wnętrz pracująca w Wuhan.

Kiepska praca, kiepska płaca

Wśród powodów takiego podejścia wymienia się przede wszystkim ciche protesty młodych pracowników przeciwko nisko opłacanym stanowiskom. – Moja firma nie zasługuje na eleganckie stylizacje – przyznaje internautka Li Ruru. W opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych nagraniu, influencerka przytacza anegdotę, gdy pewnego dnia przyszła do pracy pięknie ubrana, co nie tylko wzbudziło nadmierne zainteresowanie ze strony kolegów, ale też sprowokowało przełożonego do zgryźliwego komentarza: „przychodzisz do pracy nie po to, by dobrze wykonać swoje obowiązki, tylko odliczać czas do randki?” – wspomina internautka.