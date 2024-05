Magdalena Kosowska: Interwencja dorosłych nie rozwiązuje problemu przemocy w szkole

Kto najczęściej staje się ofiarą, a kto agresorem?

Każdy uczeń na jakimś etapie edukacji może stać się zarówno sprawcą przemocy, jaki i osobą doświadczającą przemocy. Zdarza się, że dzieci które doświadczają przemocy długo i nie otrzymują pomocy, w odpowiedzi same zaczynają stosować przemoc. Uczniem, który stosuje przemoc, może być zarówno dziecko z tzw. rodziny dysfunkcyjnej, jak i bardzo dobry uczeń z tzw. dobrego domu czy przewodniczący szkoły, który wykorzystuję swoją przewagę w relacjach z innymi. Odchodzimy dzisiaj od stereotypowego podejścia, że jakieś dzieci są mniej lub bardziej narażone na bycie sprawcą lub na doświadczanie przemocy ze strony rówieśników. Tak naprawdę o żadnym z uczniów nie możemy powiedzieć, że on to na pewno nigdy nie doświadczy przemocy, czy nie stanie się sprawcą. Dużo zależy od tego, w jakiej grupie się znajdzie, jaki jest klimat i normy w szkole oraz jakie ma swoje indywidualne doświadczenia. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że są takie newralgiczne momenty, w których wychowawca może spodziewać się, że coś się w klasie może zadziać. Są to początek roku szkolnego, dojście do klasy nowego ucznia, zmiana wychowawcy, czyli zmiana w strukturze klasy. Uczniowie będą próbowali na nowo poukładać się między sobą i tu warto zwrócić uwagę, czy nie robi się nam pionowa hierarchia w klasie, czy nie wyłania się uczeń, który swoją popularność i mocną pozycję w klasie próbuje budować poprzez zastraszanie, upokarzanie, wykluczanie czy ośmieszanie innego ucznia.

Jaki jest najprostszy sposób, z którego można skorzystać, by chronić siebie i innych przed aktami przemocy rówieśniczej?

Dzieciom trudno jest mierzyć się z tym problemem samodzielnie, ponieważ mamy tu do czynienia z dynamiką grupy. To, co możemy zrobić, to profilaktyka. Czyli mieć na uwadze, że w każdej grupie pojawiają się konflikty, trudności i od małego uczyć dzieci konstruktywnego ich rozwiązywania, radzenia sobie z emocjami, ale przede wszystkim należy z klasą dbać o dobry klimat szkoły. A dobry klimat to przede wszystkim relacje. Pomiędzy dziećmi, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami. Nie stworzymy zgranej klasy, w której funkcjonują szanujące się dzieci, organizując 1 czy 2 wycieczki integracyjne w roku, na które zresztą najczęściej nie jedzie 100 proc. klasy. To długofalowa praca nad budowaniem społeczności, na przykład poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem pracy w grupach, podczas których dzieci lepiej się poznają, znajdują wspólne cechy. Niezbędne są także rozmowy z uczniami na temat dynamiki grupy, częste poruszanie tematu przemocy – ale nie stawiając w klasie policjanta, który ma ich postraszyć, bądź przeprowadzając nudną pogadankę, która jednym uchem wpadnie, a drugim wypadnie. Podsumowując: należy inwestować czas i zaangażowanie, zanim pojawią się takie trudne zachowania. Wtedy stosunkowo niewielkim nakładem sił zdołamy w dużej mierze zapobiec bardzo poważnym sytuacjom. Jeśli dopuścimy do rozkręcenia się w klasie bullyingu i skupimy tylko na „gaszeniu pożarów”, te działania będą miały zdecydowanie mniejszą skuteczność, natomiast pochłoną bardzo dużo energii i emocji — zarówno nauczyciela, rodzica jak i uczniów.

Skąd pomysł na stworzenie systemu RESQL i czy on już działa, czy będzie dopiero wdrażany?