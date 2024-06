Duża część młodzieży uważa, że poradzi sobie bez studiów. "Kariera nie jest wartością"

Agnieszka Lyszczyna, specjalista ds. rozwoju i szkoleń w korporacji, trener i doradca zawodowy z 20- letnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą zwraca uwagę na jeszcze inne istotne dla pokolenia Z kwestie.

- U tych osób zmienność i elastyczność są wpisane w ich genotyp. Nie boją się podejmować decyzji, wiedzą, że zawsze mogą je zmienić, gdy tylko warunki nie będą im odpowiadać. To pokolenie osób przedsiębiorczych, niezależnych. Bardzo wcześnie zaczynają myśleć o zarabianiu własnych pieniędzy – mówi.

Gotowi ubrudzić sobie ręce

- Młodzież coraz częściej dostrzega, że kierunek studiów niekoniecznie ma przełożenie na wykonywany zawód. Potwierdzają to zresztą tendencje rekrutacyjne. Dla pracodawcy owszem, do pewnego stopnia ważny jest dyplom i poziom wykształcenia, niemniej jednak ostateczne decyzje są zwykle podejmowane na podstawie umiejętności, które posiada kandydat, jego doświadczeń zawodowych oraz pewnego pakietu predyspozycji czy talentów, jakie prezentuje – mówi Agnieszka Lyszczyna. - Nieco inaczej kształtuje się to w przypadku zawodów wymagających bardzo specyficznej wiedzy oraz uprawnień, które zdobyć można podczas studiów np. inżynierskich czy medycznych – podkreśla.

Czytaj więcej Rozwój Slow productivity. Na czym polega modna strategia "leniwego" zarządzania czasem? Mniejszy stres, charakterystyczny dla slow productivity, oraz dbałość o dobrostan psychiczny i fizyczny przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, które jest dzisiaj wyzwaniem dla współczesnych organizacji – mówi dr Katarzyna Kulig-Moskwa.

Jak się okazuje, również polskie "Zetki" biorą sprawy w swoje ręce i dosłownie nie boją się ich przy tym ubrudzić, o ile jest to zgodne z ich wizją i wartościami.

- W naszym kraju nie widać jeszcze wyraźnego spadku zainteresowania kształceniem ogólnokształcącym. Z jednej strony matura to wciąż ważny etap i wartość także dla osób z pokolenia Z. Z drugiej — wchodząca obecnie na rynek pracy młodzież gotowa jest wykonywać prace fizyczne dużo chętniej niż ich poprzednicy – zauważa Agnieszka Lyszczyna, trener i doradca zawodowy. - Nie widzą w tym niczego złego, wręcz pasuje to do ich wizji zaangażowania tylko w godzinach pracy, a realizowania własnych potrzeb w czasie wolnym. Dlatego podejmują zatrudnienie w magazynach, liniach produkcyjnych czy sieciowych sklepach spożywczych i odzieżowych. Pojęcie kariery i awansu, jakie dotąd znaliśmy, niekoniecznie jest dla nich wartością. Ale to właśnie wynika z priorytetów pokolenia Z — podsumowuje.